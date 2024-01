Scoop – Lancia Ypsilon : des photos de l’habitacle

Un prototype décamouflé qui se fait voler et termine sa course dans un canal, il n’en fallait pas plus pour découvrir la ligne générale de la future Lancia Ypsilon, puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit. On a également découvert récemment des photos des faces avant et arrière de cette citadine. Mais avant sa présentation en février prochain, on ne sait pas encore à quoi ressemble son habitacle, si ce n’est l’inédite tablette ronde en guise de console et de vide-poches et le nouveau système d'infodivertissement S.A.L.A qui accueillera des commandes vocales. On sait aussi que pour la série de lancement, limitée à 1906 exemplaires, Lancia s’est adjoint les services de la marque de mobilier Cassina et la tablette vide-poches recevra des éléments sérigraphiés Cassina. Mais grâce à nos chasseurs de scoop, on en sait un peu plus, car l’habitacle de la petite citadine italienne a été photographié.

Un grand écran multimédia est au programme de cette auto qui reprend la base technique e-CMP des Opel Corsa et Peugeot 208. Siège autos en velours côtelé, lettrage Lancia brodé sur les appuie-têtes, rien ne sera laissé au hasard pour celle qui devrait devenir l'une des citadines les plus luxueuses du groupe Stellantis. Avec elle, Lancia retrouve le marché européen avant qu'arrivent d’autres modèles dans la gamme comme une grande berline Gamma en 2026 et une future Lancia Delta en 2028.

Utilisant la plateforme e-CMP, la Lancia Ypsilon se fournira aussi en mécaniques de chez PSA. Ainsi sous le capot on retrouvera le bloc 1.2 Puretech micro-hybridé de 136 ch mais aussi une mécanique électrique qui reprendra l’électromoteur de 156 ch de la Peugeot e-208. C’est d’ailleurs cet électromoteur qui équipe le prototype photographié.