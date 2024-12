Que vaut la Skoda Octavia restylée avec l'essence microhybride d'entrée de gamme de 116 ch ?

La concurrence… une taille en dessous !

L'Octavia Combi trouve sur sa route que des breaks compacts environ 5 cm moins longs, tels que la Peugeot 308 SW, ou ses cousines Volkswagen Golf SW et Seat Leon ST qui utilisent exactement la même mécanique, à qui elle opposera systématiquement un espace intérieur un peu plus généreux. Si la Française est moins habitable que le trio du groupe VW, elle propose davantage de puissance (136 ch) à un tarif inférieur (voir page "l'évaluation dans la catégorie"), avec toutefois un moteur à trois cylindres seulement (le fameux PureTech annoncé fiabilisé avec une chaîne de distribution).

À retenir : pour ceux qui partent toujours à l'heure…

Pour sûr, l'Octavia microhybride d'entrée de gamme gagne en agrément avec ce moteur 1.5 TSi, plus rond et agréable à l'oreille que le "3 pattes" 1.0 qu'il remplace, et pas plus gourmand grâce au système de coupure de la moitié des cylindres à faible charge. Il permet ainsi de profiter d'un break logeable, pratique, technologique, cossu (surtout en piochant dans les options), et doux à l'usage à défaut d'être enthousiasmant, en minimisant les dépenses. Mais si vous pouvez vous le permettre, ajoutez 2 260 € pour la version 150 ch, surtout si vous avez besoin de peps et/ou roulez souvent chargés.

Caradisiac a aimé

Agrément moteur

Douceur à l'usage

Appétit mesuré

Espace intérieur

Aspects pratiques

Caradisiac n'a pas aimé

Relances justes

Amortissement parfois sec

Châssis pantouflard

Tarifs

Packs d'options onéreux