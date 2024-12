Que vaut la Skoda Octavia restylée avec l'essence microhybride d'entrée de gamme de 116 ch ?

Spots de lecture à l'AV et à l'AR

Range-parapluie dans les portes AV (incluant un parapluie côté conducteur et passager)

Système Smartlink (Android Auto, Apple Carplay) avec et sans fil

Pare-soleil AV conducteur et passager avec miroirs de courtoisie

Smartlink (Apple, Carplay et Android Auto) sans fil

2 ports USB Type-C à l'AV (données et recharge) et 2 ports USB Type-C à l'AR et 1 port USB