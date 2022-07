Stellantis awards : une certaine idée du futur

La distribution de prix est une bonne vieille tradition qui, souvent, reste totalement inconnue du grand public. N'est pas le festival de Cannes qui veut, mais, de l'employé du mois au fournisseur le plus méritant en passant par le meilleur client, de nombreuses entreprises se prêtent au jeu sans que le grand public ne soit concerné. Pourtant, certaines de ces récompenses sont des indices pour notre propre futur.

C'est ainsi que les "Stellantis awards" remis ces derniers jours à 7 start-up liées de près ou de loin au groupe automobile permettent de connaître un peu mieux les axes de travail du constructeur en matière d'équipements. Évidemment, certaines ne concernent pas directement les consommateurs, comme celui remis à Daxium, une start-up permettant un contrôle automatisé des autos en sortie de chaîne, ou encore le système développé par JettaCargo qui permet de remplir des containers de manière là encore totalement automatisée grâce à une intelligence artificielle capable de jouer à Tetris façon XXL.

Un système d'alerte et un affichage tête haute augmenté

D'autres récompenses concernent en revanche les automobilistes et clients du groupe, comme celle qui a été remise à la jeune pousse américaine Haas Alert. Elle permet aux voitures équipées d'être alertées instantanément en cas d'approche d'un véhicule d'intervention et d'adapter sa conduite, soit de manière autonome, soit selon le bon vouloir du conducteur. Utile en cas d'ambulance en urgence, de pompiers se rendant sur un sinistre, ou de policiers en pleine intervention. Tous ces véhicules grillant allègrement, et légitimement, feux rouges et autres priorités, peuvent présenter un risque pour les quidams qui les croisent. Les boîtiers Hass sont actuellement en test aux États-Unis sur certaines Jeep, Ram et Chrysler.

Autre équipement qui devrait bientôt fleurir sur les marques haut de gamme du groupe (DS, Alfa Romeo et Maserati), l'affichage tête haute développé par la start-up Envisics. Il s'agit d'un système holographique qui projette sur le pare-brise la route à suivre indiquée par le système de navigation, et matérialise les différents objets et véhicule parfois difficiles à distinguer pour l'œil humain.

Big brother ?

Il est enfin une récompense qui, si elle ne concerne pas directement les consommateurs, pose néanmoins quelques questions. Il s'agit des montres connectées développées par une autre startup. Phygital a conçu des bracelets très particuliers, capables de mesurer l'intensité des gestes et des mouvements de la main des ouvriers qui le portent. But de la manœuvre : augmenter l'efficacité des opérateurs des chaînes. Le héros des Temps modernes de Chaplin aurait adoré. Et le Georges Orwell de 1984 et du "big brother is watching you" aussi.