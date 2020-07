Suzuki dévoile le restylage de la Swift

On ne change pas une équipe qui gagne. La Swift est la poule aux oeufs d'or de Suzuki en France, qui ne cesse de progresser ces dernières années. Réseau commercial sain, fiabilité et produits plébiscités par la clientèle, le constructeur surfe sur de bonnes bases. Le restylage de la Swift n'était donc pas une raison pour chambouler celle qui porte Suzuki en France (37 % des immatriculations de la marque en 2019).

Esthétiquement, il faut se mettre au jeu des erreurs pour voir la différence entre cette Swift restylée et la première phase. La calande "3D sportive", le jonc chromé et les nouveaux modèles de jantes (associés à des choix plus amples en matière de teintes de carrosseries et d'inserts) sont les seules évolutions de la citadine nippone. A l'intérieur, les seules évolutions sont marquées par le nouveau volant, la console centrale redirigée vers le conducteur et de nouveaux inserts.

Le bloc essence K12D 1.2 Dualjet ne change pas, ou presque. Il développe toujours 90 ch mais bénéficie d'une nouvelle batterie de 10 Ah, contre 4 Ah auparavant. Tout ceci dans le but d'améliorer l'efficience de la mécanique microhybride déjà connue pour sa sobriété, sur une auto légère.

Côté équipement, la Swift restylée hérite de la reconnaissance des panneaux, de la détection d'angles morts et de l'aide à la correction de la trajectoire, opérationnel entre 60 et 160 km/h.