Tesla Model Y restylé : comme ça ?

Le spécialiste de la tablette graphique sugardesign_1 -connu aussi sous le nom de Sugar Chow- publie sur le réseau social Instagram sa vision du crossover Tesla Model Y attendu d'ici un an minimum. Un exercice qui modernise le véhicule surélevé électrique au nom de code "Juniper" dans la même veine que le repoudrage de mi-carrière de la berline Tesla Model 3.

Son travail repose sans surprise sur la carrosserie de la voiture actuelle sur laquelle il ajoute les éléments conformes d'un restylage. Le Tesla Model Y adopte ainsi un bouclier redessiné, un pare-chocs arrière épuré et des nouvelles jantes 10 branches. La partie la plus intéressante concerne l'éclairage qui intègre désormais le logo Tesla dans un bandeau central tandis que les feux stop gagnent en finesse. Un rendu qui modernise avec brio la familiale survoltée.

Des prototypes déjà en circulation

La firme d'outre-Atlantique travaille sans surprise sur cette voiture très attendue. Pour rappel, des prototypes de développement ont été aperçus sur la route par un photographe espion pas plus tard que le mois dernier. L'auto adoptait encore d'imposants masques sur la poupe et la proue. Des éléments qui cachaient les parties les plus importantes du restylage.

Des ventes en baisse en 2024

Pour le Tesla Model Y, il s'agira d'un rafraîchissement bienvenu. Ses ventes reculent cette année de 26% en Europe derrière les Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Renault Clio, Volkswagen T-Roc et Peugeot 208. Rendez-vous en 2025 pour découvrir les effets de cette manœuvre sur le marché du Vieux Continent.