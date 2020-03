Totem Giulia Gte : une ancienne branchée à venir

Le tuner transalpin Totem Automobili publie sur la toile des images de son projet en cours. Le spécialiste est en effet fier d'annoncer que ses ateliers abritent une spectaculaire Alfa Romeo Giulia prochainement transformée en véhicule électrique.

Le véhicule repose sur un châssis entièrement en aluminium et une caisse d'Alfa Romeo Giulia Junior dont le garage n'a gardé que 10% des éléments. Les panneaux de la carrosserie sont remplacés par des homologues en carbone. Les projecteurs LED évoquent quant à eux les modèles 1750 et 2000. La partie mécanique est confiée à un moteur électrique de 518 chevaux pour 940 Nm de couple. Totem Automobili annonce ainsi pour sa Giulia GTe un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes seulement. Côté liaison au sol, les clients signeront au choix pour des combinés filetés Bilstein, des amortisseurs pilotés ou des suspensions à air. Le préparateur indique que sa Giulia branchée peut parcourir jusqu'à 320 kilomètres sur une seule charge via sa batterie 50,4 kWh.

Totem Automobili comptait dévoiler sa Giulia électrifiée en dynamique lors du Festival Of Speed de Goodwood initialement prévu du 9 au 12 juillet prochain. L'événement a pour rappel été retardé à cause de l'épidémie de Coronavirus.