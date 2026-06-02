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Toyota devient la marque préférée des Français

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Olivier Pagès

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Déjà reconnu pour sa fiabilité et son rôle de pionnier dans le domaine de l’hybride, Toyota est devenue cette année la marque préférée des Français. Explications.

Toyota devient la marque préférée des Français

Impression générale, qualité perçue, rapport qualité-prix, recommandation ou encore satisfaction, voici quelques-uns des critères qui ont permis à Toyota de dominer ce classement selon un sondage réalisé par l’institut YouGov. La marque japonaise devance Audi et Peugeot, qui représente tout de même le constructeur français le mieux placé dans ce classement devant Renault.

Toyota est donc le seul constructeur généraliste non européen présent dans le Top 5 toutes générations confondues et figure également parmi les marques ayant le plus progressé en termes d’image sur un an. La marque s’impose ainsi comme l’une des plus dynamiques en 2026 dans les projets d’achat, se classant à la 3ᵉ place des marques les plus envisagées auprès des acheteurs de véhicules neufs devant les firmes nationales Peugeot et Renault.

Et justement dans cette phase d’achat, ce sont les modèles hybrides qui suscitent le plus grand intérêt avec 40 % devant les véhicules thermiques et électriques. Pionnier en la matière, Toyota profite bien évidemment de cet engouement puisque l’intégralité des modèles du constructeur japonais profite de cette technologie. Au-delà de cette donnée, ce sondage démontre également que le budget consacré à l’achat d’un véhicule neuf continue d’être relativement conséquent puisqu’il oscille entre 20 000 et 40 000 €. Lors de cette phase d’achat, les jeunes sont, sans surprise, plus sensibles à l’électrification que les clients plus âgés.

Enfin, même si cela n’est pas évoqué, il y a fort à parier que le fait que Toyota fabrique ses voitures en France depuis 25 ans, à Valenciennes, joue également un rôle important pour les automobilistes tricolores.

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