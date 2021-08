Toyota Yaris Cross - Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

La Toyota Yaris hybride est le résultat de plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de la double motorisation essence/électrique et cela se sent tant la citadine est un modèle d'efficience et d'agrément. Mais aujourd'hui, le constructeur japonais souhaiterait transformer l'essai en insérant son groupe motopropulseur dans le segment en vogue du moment, celui des SUV, avec le Yaris Cross.

Le nouveau venu reprend donc l'excellente plateforme et la fiche technique aboutie de sa petite sœur avec l'ambition de lui ajouter un soupçon de polyvalence et d'habitabilité et avec la possibilité supplémentaire de bénéficier d'une transmission aux quatre roues via l'ajout d'un autre moteur électrique au niveau du train arrière.

Sur le papier, le Toyota Yaris Cross a tous les ingrédients pour réussir. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Pour le déterminer, nous nous rendons demain à Bruxelles pour l'essayer et nous vous emmenons comme d'habitude avec nous pour découvrir nos premières impressions à son bord en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.