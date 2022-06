Un nouveau Citroën C3 Aircross en préparation

Le Citroën C3 Aircross est le troisième modèle le plus fabriqué au monde par le constructeur français. Autant dire que le remplacement de ce SUV urbain fait l’objet de toutes les attentions de la part de la marque aux chevrons. Prévu pour l’année 2024, ce modèle va connaître d’importantes modifications par rapport à l’actuel modèle. Tout d’abord, il va reprendre la plateforme e-CMP de PSA. Cette plateforme e-CMP équipera également la berline Citroën C3 qui arrivera sur le marché en 2023.

C3 Aircross XXL

En ce qui concerne l’habitabilité du futur Citroën C3 Aircross, celle-ci devrait être améliorée grâce à une augmentation importante du gabarit de l’auto (aujourd’hui 4,15 m, demain 4,30 m) et une augmentation de l’empattement. Plus proche en taille du Citroën C5 Aircross, le C3 Aircross en reprendra quelques éléments de style devanant par la même occasion une sorte de petit frère. Grâce à l’utilisation de la base technique moderne e-CMP, le C3 Aircross pourra recevoir sous son capot des moteurs thermiques et des électromoteurs avec des batteries positionnées dans le plancher afin de conserver un centre de gravité bas et ne pas rogner sur l’habitabilité et le volume de coffre.

Deux électromoteurs pour le C3 Aircross

Pour les moteurs thermiques, ils ne carbureront qu’à l’essence et seront sans aucun doute associés à de la microhybridation. Les électromoteurs quant à eux, seront au nombre de deux. Ainsi en plus de l’habituel électromoteur de 136 ch qui équipe déjà les Peugeot e-208 et Peugeot e-2008 et le DS3 Crossback E-Tense, on trouvera un moteur moins puissant (100 ch) pour équiper un modèle électrique d’entrée de gamme à 20 000 €, un bon plan pour les citadins.

Cap à l’Est pour le C3 Aircross

Le Citroën C3 Aicross sera produit dans l’usine PSA de Trnava en Slovaquie (actuellement il est assemblé en Espagne à Saragosse) et il y retrouvera la nouvelle berline C3 qui est programmée pour 2023. Comme pour les actuels modèles de C3 et C3 Aircross, le style de ces deux autos sera bien différencié. Le C3 Aircross sera également assemblé en Amérique du Sud (où il s’équipera de moteurs fonctionnant à l’éthanol) et aussi en Inde où un modèle à sept places est programmé. Il s’agit d’un modèle spécifique réservé au marché indien et qui ne sera pas vendu chez nous.

Des SUV citadins partout

Outre le Citroën C3 Aircross, le groupe Stellantis va capitaliser sur les SUV citadins avec la nouvelle génération de l’Opel Crossland (cousin technique du C3 Aircross) qui ne devrait être disponible qu’en électrique. De plus, Stellantis aura d’autres petits SUV à proposer avec l’Alfa Romeo Brennero, un modèle équivalent chez Fiat (en plus du SUV Fiat 500 X qui sera renouvelé) et le "Baby Jeep" qui viendra épauler le Jeep Renegade. Si l’on ajoute à tout cela, le Peugeot 2008 qui est une star dans la catégorie des SUV citadins, l’Opel Mokka et le DS3 Crossback qui va être restylé cette année, le groupe Stellantis aura en 2024, une gamme de dix modèles de ce type !

Le futur SUV urbain Citroën C3 Aircross en dix points

SUV citadin, cinq portes, cinq places

Deuxième génération du Citroën C3 Aircross

Arrivée prévue en 2024

Longueur : 4,30 m

Deux motorisations essence micro-hybridées

Deux électromoteurs de 100 et 136 ch

Pas de motorisation diesel

Produit à Trnava en Slovaquie

Cousin technique de l’Opel Crossland (renouvelé lui aussi vers 2024)

Tarif : à partir de 20 000 €*

*Estimation