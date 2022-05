Un nouveau fourgon grand volume fruit de l'alliance entre Stellantis et Toyota

Déjà partenaires industriels et commerciaux, Stellantis et Toyota viennent d’élargir leur alliance avec un accord concernant la production d’un nouveau fourgon à grand volume. Troisième type de carrosserie issu de leur collaboration, ce nouveau véhicule viendra compléter la gamme VUL constituée de fourgons compacts et moyens.

Commercialisé en Europe par Toyota, ce nouveau fourgon utilitaire grand volume sera produit par Stellantis sur ses sites de Gliwice, en Pologne et d’Atessa, en Italie. En plus des motorisations thermiques, le fourgon sera disponible en version électrique à batteries.

Prévu pour arriver sur le marché dans le courant de l’année 2024, ce grand utilitaire sera le premier véhicule de ce type commercialisé par Toyota Motor Europe.

Un accord qui ravit Carlos Tavares, CEO de Stellantis : « Notre excellence opérationnelle est de facto reconnue dans cet accord élargi. Avec ce troisième engagement majeur, Stellantis affirme à nouveau son expertise dans le segment des véhicules utilitaires et sa capacité à développer une technologie de batterie électrique conçue pour répondre à tout un éventail de besoins. Cet accord renforce notre leadership sur le marché des VUL et des véhicules à faibles émissions dans l’UE30, nous rapprochant ainsi de l’objectif de notre plan Dare Forward 2030 qui est de devenir le leader incontesté du marché mondial des véhicules utilitaires légers, en termes de technologie, de fabrication, de part de marché et de rentabilité. »