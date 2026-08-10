Un policier déguisé en buisson pour piéger les automobilistes
Dans le New Jersey, un policier s’est déguisé en buisson pour surprendre les automobilistes utilisant leur téléphone au volant. Une méthode plutôt végétale, mais redoutablement efficace : 74 contraventions ont été distribuées en seulement six heures.
Aux États-Unis, la police du New Jersey vient de prouver qu’il existe encore un métier où se déguiser en buisson peut sérieusement améliorer sa productivité. À Dunellen, un agent s’est camouflé en arbuste au bord d’une avenue très fréquentée afin de repérer les automobilistes utilisant leur téléphone au volant.
L’opération était presque subtile. Depuis son massif improvisé, le policier signalait les contrevenants à ses collègues placés plus loin. Il était accompagné d’un autre agent en civil portant, histoire de dissiper tout soupçon, un T-shirt affichant « Not A Cop ».
Un véritable carton
En seulement six heures, le dispositif a permis de distribuer 74 contraventions. Dans le New Jersey, la plaisanterie peut coûter cher : au moins 200 dollars (173 euros) pour une première infraction, 400 (346 euros) en cas de récidive et 600 dollars (519 euros) à la troisième, avec trois points de pénalité et jusqu’à 90 jours de suspension de permis.
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