Un taureau encorne sa Peugeot 208
Les fêtes taurines produisent parfois des accidents hors du commun. Voici par exemple le cas d’un taureau bien déterminé à en découdre avec une Peugeot 208 oubliée dans la rue par son propriétaire.
Des conversations difficiles sont en cours en Espagne entre un automobiliste et sa compagnie d’assurance. Sa Peugeot 208 de deuxième génération a en effet été bien secouée par un taureau lors d’une fête populaire en Espagne. Après le passage de l’animal, la citadine se trouve dans un triste état.
Les séquences partagées sur le réseau social Reddit par un membre d’une communauté friande de contenus insolites permettent de voir l’urbaine se faire détruire en direct. Sur les images filmées dans les rues de la ville de Sendilla située à 100 kilomètres à l’est de Madrid, le taureau s’approche furieux de la Peugeot 208 avant de se défouler au point de l’envoyer contre un mur. Ses cornes se coincent sous les passages des roues pour définitivement massacrer la voiture.
Un oubli du propriétaire ?
D’après quelques témoignages, la compagnie d’assurance rattachée au véhicule ne souhaite pas dédommager le propriétaire. Ces événements comprenant des lâchers dans la rue sont généralement annoncés et encadrés afin d’éviter une rencontre dangereuse ou destructrice pour du matériel.
