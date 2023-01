Une année 2022 historique pour Hyundai

Si le marché de l’auto a vu ses chiffres dégringoler au fil de l’année 2022, par le biais du classique jeu de chaises musicales, certains constructeurs ont pu profiter des difficultés des autres pour voir leurs chiffres de ventes progresser.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, face à la pénurie de véhicules dans certaines concessions et des catalogues en mal de nouveautés, le constructeur sud-coréen Hyundai a su tirer son épingle du jeu avec des immatriculations sur le marché français en progression de 4,1 % en 2022 par rapport à 2021.

Avec un total de 47 106 véhicules immatriculés en 2022, le bilan de Hyundai est même le meilleur depuis l’introduction de la marque sur le sol français.

Un chiffre historique pour le constructeur qui s’ajoute même à celui de sa part de marché : 3,1 %, en hausse de 0,4 % par rapport à son précédent record établi un an plus tôt, et qui offre à la marque la huitième position du marché français, et même la troisième place des constructeurs généralistes importés.

Boosté par ses modèles Tucson et Kona durant l’année dernière, Hyndai compte surfer sur cette vague en 2023 avec le lancement du Ioniq 6, de la seconde génération du Kona dans ses versions hybrides et électriques, de la cinquième génération du Santa Fe ou encore des restylages des i10, i20, i30, Bayon et Tuscon.