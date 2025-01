Une Fiat Tipo qui fait de la résistance et un Dacia Duster aux yeux plus gros que son ventre

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures affaires

Et si la meilleure voiture du moment était une auto d'il y a huit ans ? C'est la question que s'est posé Cédric Pinatel cette semaine en essayant une bonne vieille Fiat Tipo qui fait son retour en version quatre portes, équipée d'un moteur diesel DCI 130. Et la réponse est aussi simple que directe : l'Italienne est actuellement la meilleure proposition du marché, au niveau des tarifs, évidemment, mais aussi de ses prestations.

C'est l'inflation pour le Duster d'occasion

En se penchant sur les tarifs des premiers Duster 3 qui s'échangent en seconde main, Julien Bertaux n'en est pas revenu : ils se vendent plus cher qu'au prix du neuf. En moyenne, selon la motorisation et la finition, le nouveau SUV franco roumain s'échange à 1 000 euros supplémentaires lorsqu'il est d'occasion. Curieusement, le modèle hybride du SUV franco roumain est le moins touché par cette inflation. Il se vend même, toujours d'occasion, 200 euros de moins que le neuf. Pas une bonne affaire pour autant.

Tous les cris et SOS de Luca de Meo

Depuis la nuit des temps, lorsque l'on tente d'obtenir une aide quelconque, on évite de hurler sur les toits que tout va bien. Luca de Meo lui, aurait même tendance à noircir le tableau au maximum dans ses déclarations de cette semaine. Le tarif des voitures électriques ? Il sera 40% plus cher dans quelques années, rendant le VE inabordable pour la majorité des Européens. Le boss du groupe Renault en appelle à un sursaut de ses homologues occidentaux pour lutter contre le méchant chinois. Et en filigrane, il réclame, encore et toujours, le report du couperet de 2035.

Annus automobilicus horribilis

Ce n'était pas un soupçon, mais une certitude. À force d'enchaîner les mauvais résultats pendant des mois, les chiffres annuels des ventes de voitures, qui sont tombés ce 1er janvier, ne pouvaient pas être fameux. Et ils ne le sont pas : le marché 2024 est en baisse de 3,2% avec 1,7 million de voitures vendues. Toutes les marques françaises sont dans le rouge, avec une palme pour DS à - 22,9%. Chez Renault on se console comme on peut avec des ventes en berne de -2,7% seulement et une Clio en tête des ventes devant la Peugeot 208.

