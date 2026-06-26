Une Ford de collection découverte aux côtés d'un bateau coulé pendant la 2nd guerre mondiale

Une découverte aussi improbable qu’un cabriolet sur la Lune. Lors d’une mission d’exploration de l’épave du porte-avions USS Yorktown coulé pendant la bataille de Midway en 1942, des chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) ont retrouvé une Ford Super Deluxe Woody de 1941 reposant à 5 200 mètres de profondeur dans l’océan Pacifique.

Repérée par le robot sous-marin Deep Discoverer, la voiture gisait près du hangar bâbord du navire. Malgré 83 ans passés sous l’eau, plusieurs éléments emblématiques restent reconnaissables : le pare-brise en deux parties, les pare-chocs chromés et même les encadrements en bois qui ont donné son surnom de « Woody ». Bien entendu après tant d'années dans les fonds marins, le bois a totalement disparu.

Des zones d'ombre

La présence de cette Ford à bord demeure mystérieuse. L’hypothèse la plus crédible est qu’elle appartenait au chantier naval de Pearl Harbor et aurait été embarquée lors des réparations du Yorktown après la bataille de la mer de Corail. Le porte-avions ayant repris la mer en urgence avant d’être torpillé par le sous-marin japonais I-168, la Ford aurait simplement sombré avec lui le 7 juin 1942.