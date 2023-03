Une nouvelle finition d'entrée de gamme moins chère chez Volkswagen

Jusqu’ici si vous vouliez acheter une Volkswagen neuve la moins chère possible, il fallait choisir le niveau « Life ». Mais avec un équipement de série de plus en plus pléthorique, ces finitions Life sont devenues chères. Comptez par exemple 23 750€ au minimum pour une Volkswagen Polo Life, équipée de son modeste moteur essence de 95 chevaux. Voilà pourquoi le constructeur allemand ajoute une nouvelle finition d’entrée de gamme, qui reprend simplement le nom du modèle et permet d’abaisser l’addition. La Polo en finition « Polo », par exemple, coûte 20 610€ avec le petit moteur essence de 80 chevaux. Ca reste cher dans l’absolu pour une citadine d’entrée de gamme, comme la Renault Clio qui s’échange désormais à partir de 20 400€.

A ce prix, la nouvelle entrée de gamme de Volkswagen offre le régulateur de vitesse, l’aide au stationnement avant et arrière ‘Park Pilot’, l’aide au maintien dans la voie ‘Lane Assist’, le ‘Front Assist’ avec fonction de détection des piétons et des cyclistes, les projecteurs LED, le combiné d’instrument entièrement numérique ‘Digital Cockpit’, la Climatisation, App-Connect avec Android Auto et Apple CarPlay ou encore le volant multifonction. La présentation extérieure est logiquement moins léchée que sur les autres niveaux de finition et selon les modèles, l’équipement de série inclut en plus de ces éléments des systèmes plus sophistiqués comme le régulateur de vitesse adaptatif sur la Golf.

De 20 400 à 35 900€

L’addition du Taigo en finition « Taigo » sans la moindre option est de 24 135€ avec le TSI essence de 95 chevaux à boîte manuelle 5 vitesses. Celle du T-Roc en finition « T-Roc » est de 26 600€ avec le moteur TSI essence de 110 chevaux à boîte manuelle 6 vitesses. Celle de la Golf en finition « Golf » est de 32 870€, ce qui reste plus cher que la finition Life lorsqu’elle était encore facturée 31 060€ il y a trois mois. Le Tiguan, enfin, se négocie à partir de 35 900€ en finition « Tiguan » avec le moteur TSI essence de 130 chevaux à boîte manuelle six vitesses.