Une R5 qui s'impose, une Byd mauvaise élève et Renault qui se métamorphose

MG ZS Hybrid+ que reste-t-il aux autos occidentales ?

197 ch hybridés, une consommation ridicule, une fabrication très correcte et, surtout : un prix hallucinant de moins de 23 000 euros. Stéphane Schlesinger, qui a essayé la nouvelle MGS ZS Hybrid+ en est revenu bluffé. Et de se demander ce que ses concurrents occidentaux peuvent proposer en Europe, face à cette Chinoise qui s'impose au travers d'un dumping invraisemblable.

R5 - Peugeot E-208 : le choc électrique

Ce comparatif était attendu : la nouvelle coqueluche du Losange, dévoilé au Mondial de l'auto devait tôt ou tard se retrouver face au leader des autos électriques françaises : l'autre citadine à watts : la Peugeot e-208. Olivier Pagès les a comparés et il a rendu son verdict : la R5 l'emporte, d'une courte tête certes, mais la dernière arrivée a eu raison du Lion, surtout à cause de son tarif moins élevé.

Aides à la conduite : Byd mauvais élève

Les autos chinoises ne gagnent pas toujours à la fin. En témoigne le Byd ATTO3 qui s'est retrouvé bon dernier dans le récent test effectué par EuroNcap. L'organisme a tenu à tester les autos du moment, et surtout l'efficacité de leurs aides à la conduite. Si Mercedes et BMW s'en tirent parfaitement, le SUV Chinois coiffe le bonnet d'âne. Il est jugé "non recommandable" par les experts.

Marge opérationnelle : Renault bon élève

Il surnage, dans un secteur automobile plutôt morose. Quand Stellantis n'exclut plus les licenciements et les fermetures de sites, tout comme Volkswagen, le groupe Renault affiche sa bonne santé. Certes, ses ventes sont en baisse, comme chez les autres, mais son chiffre d'affaires des derniers mois se maintient au niveau mondial, avec 10,7 milliards d'euros. Surtout, il assure pouvoir atteindre son objectif en fixant sa marge opérationnelle à 7,5 %, quand Stellantis espère inscrire la sienne dans une fourchette comprise entre 5 et 7%.

