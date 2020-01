Voitures de fonction : de la Renault Clio à la Citroën C3 Aircross, le "Top 20" 2019

En 2019, le marché français des voitures particulières neuves a progressé de 1,9 %, avec un total de 2 214 279 immatriculations. La proportion de modèles destinés aux professionnels a représenté environ 25 % de ces nouvelles mises à la route, avec au sein des flottes une nette prédominance des constructeurs tricolores.

Renault, numéro 1 des ventes avec les Clio IV et V

Si les chiffres de vente ont été serrés jusqu’en fin d’année face à Peugeot, c’est Renault qui a décroché la première place des constructeurs sur le segment B2B (Business to Business). La marque au losange a pu compter sur sa Clio IV mais aussi sur sa Clio V, commercialisée depuis l’été dernier, pour prendre la tête du palmarès, avec 42 348 exemplaires écoulés au total, d’après les données recueillies par le cabinet indépendant AAA DATA. La citadine polyvalente a suscité l’adhésion aussi bien en variante diesel qu’en variante essence. Renault a parallèlement consolidé sa présence dans le top 10 grâce à la Mégane IV (5e avec 22 537 ventes), au Captur (7e), au Kadjar (9e) et à la Twingo III (10e avec 9 680 ventes), puis dans le top 20 grâce au Grand Scénic (17e) et au Scénic (18e).

Peugeot est solide second avec le 3008

Peugeot, pour sa part, qui avait été championne des ventes aux entreprises en 2018, s’adjuge avec le 3008 la deuxième place des voitures les plus prisées des professionnels. Le SUV au lion connaît un succès inégalé sur son segment, avec quelque 33 198 exemplaires commercialisés. Il continue d’incarner, aux côtés de la berline compacte 308 (27 226 ventes) et de la citadine 208 (21 834 ventes), l’une des vitrines de la marque sochalienne. Peugeot termine d’ailleurs 2019 en positionnant ces trois modèles dans le top 6 des VP (voitures particulières) vendues aux professionnels. Dans une moindre mesure, la marque convainc également les acheteurs avec son 5008 (8e avec 16 407 exemplaires), son 2008 (11e) et sa 508, qui occupe le 15e rang.

Citroën accélère avec la C3

Citroën, autre marque historique du groupe PSA, n’est pas en reste sur le plan des résultats. La firme aux chevrons a su en effet tirer son épingle du jeu en 2019. Avec un total de 23 714 ventes, la citadine C3 a fait encore mieux que l’année précédente, s’imposant tant en essence qu’en diesel parmi les quatre voitures les plus plébiscitées des loueurs, des entreprises et des administrations. Les autres modèles Citroën qui ont principalement retenu l’attention l’an dernier ont été les C5 Aircross (12e avec 8 689 ventes), le C4 Spacetourer (16e) et le C3 Aircross, qui ferme la marche du Top 20 avec 6 455 immatriculations.

Les constructeurs étrangers en embuscade

En 2019, une fois n’est pas coutume, les constructeurs français ont concentré la majorité des ventes aux professionnels. Dans ce contexte, les marques étrangères ont dû lutter pour se frayer un passage dans le top 20. À ce jeu-là, ce sont Volkswagen et Mercedes qui se sont illustrés le mieux : le premier avec le Tiguan (13e avec 7 927 ventes), le second avec la Classe A (14e avec 7 801 ventes). Chez Toyota pendant ce temps, le succès de la Yaris (19e avec 6 573 exemplaires vendus) ne s’est pas démenti. Signalons que ces trois marques ont battu en 2019 leurs records de ventes globales sur le sol français. Parmi les autres enseignes étrangères en progression auprès des flottes, on peut citer BMW, Audi, Hyundai, Kia, Seat ou encore Skoda.

Quel palmarès pour les années 2020 ?

Il est évidemment impossible de prédire le classement des ventes flottes en 2020. Difficile en outre de savoir si le volume de voitures particulières écoulé auprès de cette clientèle sera aussi important qu’en 2019, millésime qui incarnait une quatrième année record.

En revanche, compte tenu de la forte hausse du malus écologique, de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) et de la perspective des normes Cafe* qui incitent les constructeurs français et étrangers à imaginer des modèles toujours moins polluants, on peut s’attendre à ce que le top 10 des ventes aux flottes intègre dès cette année autant de voitures essence que diesels.

Dans un second temps, on peut imaginer que le top 20 accueillera pour sa part plusieurs modèles hybrides rechargeables et 100 % électriques d’ici 2025. La Renault Zoe, pionnier et actuel leader de la voiture électrique (hors utilitaires légers) dans les flottes, avec 5 000 à 6 000 exemplaires distribués en 2019, fait partie, avec les futures Peugeot e-208 et Volkswagen ID.3 entre autres, de ces véhicules susceptibles de bousculer le palmarès dans un avenir proche.

*CAFE : Corportate Average Fuel Economy. Dès 2021, l’Union Européenne exigera des constructeurs un taux moyen d’émissions de CO2 limité à 95 g/km par marque.

Le palmarès des ventes de voitures particulières neuves aux flottes en 2019

Rang Modèles Ventes 2019 1 Renault Clio IV et V 42 348 2 Peugeot 3008 33 198 3 Peugeot 308 27 226 4 Citroën C3 23 714 5 Renault Mégane 22 537 6 Peugeot 208 21 834 7 Renault Captur 16 522 8 Peugeot 5008 16 407 9 Renault Kadjar 12 426 10 Renault Twingo 9 680 11 Peugeot 2008 9 520 12 Citroën C5 Aircross 8 689 13 Volkswagen Tiguan 7 927 14 Mercedes Classe A 7 801 15 Peugeot 508 7 729 16 Citroën C4 SpaceTourer 7 659 17 Renault Grand Scénic 6 994 18 Renault Scénic 6 771 19 Toyota Yaris 6 573 20 Citroën C3 Aircross 6 455 TOTAL MARCHE : 543.858

(source AAA DATA)