La Golf hybride rechargeable plus chère que l'électrique

La Golf hybride rechargeable eHybrid 204 ch, est disponible en France en deux niveaux de finition.

L’offre débute à 47 300 € en finition « Edition 50 ». Elle embarque comme principaux équipements de série la peinture métallisée, les jantes en alliage léger 17”, les vitres arrière surteintées, le verrouillage et démarrage sans clé, l’alarme antivol, le pack ‘Eclairage et Visibilité avec régulation automatique des phares, la caméra de recul, la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, l’éclairage d’ambiance, l’app-connect sans fil : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture, la banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3, le chargeur induction, la climatisation automatique le combiné d’instruments avec écran de 10,25”, la Navigation, la câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique compatible (11kW), etc.

La finition Style, à partir de 48 800 € embarque comme principaux équipements de série la conduite semi-autonome, la régulation automatique des feux de route, les jantes en alliage 17“, les projecteurs LED Plus avec fonction antibrouillard intégrée et éclairage, l’éclairage d’ambiance 30 couleurs, la sellerie velours, les sièges avant confort, le verrouillage et démarrage sans clé, le câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique, etc.

Le point techno : des options intéressantes La Golf peut s’équiper en option de l’amortissement piloté DCC (820 €), s’accompagnant d’un sélecteur de modes de conduite. Les projecteurs matriciels à LED (860 €) sont également disponibles, tout comme le système de stationnement entièrement automatique Park Assist Plus (la voiture se gare en bataille toute seule - 265 €).