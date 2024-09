La Golf hybride rechargeable plus chère que l'électrique

La concurrence : interne et premium

Au final, sur le marché peu de marques continuent de proposer une technologie hybride rechargeable pour ce format de voiture compacte. La nouvelle Golf se frotte directement aux membres de son groupe, les Cupra Leon et Audi A3, équipées de la même motorisation. L’Audi A3, fraîchement restylée profitera de cette nouvelle architecture d’ici la fin de l’année. En attendant les modèles en stock, équipés de l’ancienne hybridation, sont facturés 3 500 € de moins. La Cupra Léon, vendue au même prix et proposant les mêmes prestations, peut se targuer d’offrir un peu plus de personnalité. Les modèles de chez Stellantis, eux, offrent des niveaux de puissance et une autonomie inférieurs mais à des prix plus raisonnables. Quoique ! L’Opel Astra PHEV certes très bien équipée, débute à plus de 42 000 €. Les tarifs élevés de la nouvelle Golf PHEV, la place désormais en concurrence directe avec une compacte premium, la Mercedes Classe A 250 e vendue 49 749 €, offrant une batterie un peu plus petite (15 kWh), une autonomie inférieure (86 km) et pas de possibilité de recharge rapide.

A retenir : une version plus adaptée aux professionnels

En s’offrant les services de cette nouvelle hybridation, la Golf fait flamber la facture. Les performances sont au rendez-vous, c’est un fait. Cette technologie rassure les réticents à l’électrique mais obligera toujours son propriétaire à charger la batterie régulièrement pour pouvoir amortir son achat. Si votre objectif est de parcourir toute la semaine en 0 émission et réaliser ponctuellement de longs trajets, l’on vous conseillera de vous orienter vers l’ID.3 à grosse batterie, plus attractive financièrement et offrant un rayon d’action confortable. Aux très frileux, la version de 116 ch micro-hybridée, bien équipée et facturée 10 000 € moins, nous paraît la plus intéressante.

Caradisiac a aimé

L'autonomie en 100 % électrique

L'hybridation efficace et agréable

L'augmentation des puissances de recharge

Caradisiac n'a pas aimé

Les prix supérieurs à l'électrique

Le volume de coffre en baisse

La conduite en électrique par défaut