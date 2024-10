Une nouvelle R pour la Volkswagen Golf

Dans l’Hexagone, les perspectives commerciales de la Golf R sont des plus limitées, principalement à cause d’un malus écologique qui va faire gonfler son prix de plus de 50 %. La filiale française de la marque a donc décidé de limiter les possibilités d’équipement. La dotation de série est toutefois solide puisqu’elle intègre les vitres arrière surteintées, le blocage de différentiel XDS, la clé mains libres Keyless Access, les projecteurs IQ. Light - Matrix LED, l’amortissement piloté DCC, la direction progressive et les jantes alliage de 18".

La liste des options comprend, par ailleurs et entre autres réjouissances, le pack R-Performance (2 180 €), l’échappement R-Performance (4 085 €), la sellerie cuir Nappa (2 745 €) ou encore le toit ouvrant (1 065 €). Mais certains suppléments, tels que le pack Design Black Style, sont refusés à notre marché.