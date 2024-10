Une nouvelle R pour la Volkswagen Golf

La concurrence : une autre époque

Jadis florissante, la niche des berlines compactes sportives est, du moins dans notre pays, totalement tombée en désuétude. En effet, avec l’application de malus écologiques toujours plus conséquents, le prix de ces bombinettes atteint des sommets. Seul le groupe Volkswagen semble résister massivement puisque, aux côtés de la Golf essayée ici, on trouve les Audi S3 Sportback, clone technique de la Volkswagen, et Cupra Leon 2.0 TSI 300 ch. En parallèle, seuls BMW, avec sa nouvelle M135 xDrive, et Mercedes, avec l’A 35 AMG 4Matic, sont en mesure de rivaliser.

À retenir : une perle rare

Bien que les évolutions apportées à cette Golf semblent, de prime abord, des plus légères, elles suffisent à rendre cette compacte encore plus véloce et plus agile que jamais. Sans jamais sacrifier les qualités qui ont fait le succès de cette Volkswagen. Si elle est encore plus désirable que les 5 générations qui l’ont précédée, on devrait toutefois rarement la croiser sur nos routes. En effet, malus écologique compris, la facture d’achat sera, au minimum, de 87 084 € !

Caradisiac a aimé

L’agilité améliorée

Les performances toujours plus élevées

La facilité de prise en mains

Le comportement routier sécurisant en toutes circonstances

La qualité de fabrication

Caradisiac n'a pas aimé

Sonorité moteur trop discrète

Malus écologique décourageant