Volkswagen imagine le salon automobile virtuel, une solution d'avenir ?

Il y a un mois aurait dû ouvrir le Salon de Genève 2020. Mais l'événement a été annulé quelques jours avant ses débuts, en raison de l'épidémie de Covid-19. Volkswagen a imaginé une séance de rattrapage : il a recréé son stand en 100 % digital.

Sur un site internet dédié, il est donc possible de se promener dans ce salon virtuel en 3D. On peut se balader librement sur la surface d'exposition, avec une vision 360°. La marque a même intégré tous les effets de décor, avec notamment les vidéos sur les écrans et les musiques qui vont avec.

Toutes les nouveautés qui étaient prévues pour le Salon sont visibles. Il y a ainsi les variantes sportives de la nouvelle Golf, les GTI, GTD et GTE, la cinquième génération du Caddy ou le Touareg R. Le reste de la gamme est bien sûr exposé. Les utilisateurs peuvent participer à une visite guidée du stand ou contrôler individuellement leur visite.

Sur plusieurs véhicules, il est possible de faire varier la couleur et les jantes. Il est en revanche dommage de ne pas avoir accès facilement à des informations détaillées sur les modèles, afin d'en savoir plus sur les moteurs ou les équipements. La prise en main des fonctions de guidage pourrait aussi être plus simple.

Mais l'expérience est sympathique. Et clairement, elle ne sera pas sans suite. Même si Volkswagen indique que cette solution exceptionnelle découle d'une situation exceptionnelle, et qu'elle ne remet pas encore en cause les présentations physiques, la marque souligne l'importance que prend le digital dans la communication. Jochen Sengpiehl, Directeur Marketing de Volkswagen déclare : "L’exploitation des innombrables possibilités de la réalité virtuelle fait partie de notre stratégie de transformation numérique. Elle est amenée à devenir une composante essentielle de notre expérience marketing".

L'idée du salon virtuel pourrait bien faire école, surtout dans le contexte actuel. Le Covid-19 provoque une grosse crise économique dans l'industrie automobile. Assurément, de nombreuses marques vont chercher à faire des économies sur les budgets moins essentiels à leur relance, notamment les salons. C'est d'ailleurs une des raisons de l'annulation du Mondial de Paris 2020, pourtant prévu dans six mois. La présence de nombreuses marques devenait trop incertaine. On pourrait donc voir fleurir à la place des projets de stands et salons virtuels !

Le digital va prendre de plus en plus de place dans la communication automobile. Suite à l'annulation du show de Genève, plusieurs marques avaient organisé début mars des conférences de presse en ligne. Parmi elles, Aston Martin. Et du côté de la firme anglaise, on ne cache pas que cette solution avait montré ses avantages et qu'un retour en physique à Genève n'était pas garanti…