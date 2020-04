Volkswagen : le calendrier des nouveautés jusqu'en 2022

Le calendrier des lancements Volkswagen jusqu'en 2022

Date Modèles Été 2020 Tiguan Restylage Été 2020 ID.3 Nouveau modèle Automne 2020 Arteon Shooting Brake Nouvelle carrosserie Automne 2020 Golf 8 GTI, GTE, GTD Nouvelles variantes Novembre 2020 Caddy Nouvelle génération (5e) Fin 2020 Golf 8 SW + GTI TCR et R Nouvelle carrosserie Début 2021 ID.4 Nouveau modèle Printemps 2021 Multivan/Transporter Nouvelle génération (7e) Courant 2021 Nivus Nouveau modèle Été 2021 Polo Restylage Automne 2021 T-Roc Restylage 2022 Amarok Nouvelle génération (2e) 2022 ID Vizzion et Space Vizzion Nouveaux modèles 2022 ID Buzz et ID Cargo Nouveau modèle

Tiguan restylé

Dévoilé à l'automne 2015, le Tiguan 2 est arrivé à mi-carrière. Il va donc passer par la case restylage. Le lifting sera visible, comme on a pu s'en rendre compte sur des images d'un modèle surpris lors des séances photos/vidéos. Le SUV compact de Volkswagen adoptera un nouveau regard inspiré de celui de la Golf 8, avec des optiques qui se prolongent vers les ailes. La calandre sera étirée vers le bas et mettra l'accent sur les chromes. Cette refonte sera l'occasion de proposer enfin une variante hybride rechargeable. On pensait découvrir ce Tiguan rafraîchi en avril lors des salons de New York et Pékin, mais ces shows ont été reportés. Volkswagen attendra sûrement la fin des confinements européens pour officialiser le véhicule.

ID.4

L'ID.4, nom officialisé début mars, sera le premier SUV électrique de Volkswagen. Il sera le deuxième modèle basé sur la plate-forme MEB. Cette base spécifiquement pensée pour l'électrique permet notamment de rejeter les roues dans les coins, ce qui favorise l'habitabilité… et donne une silhouette originale, avec une partie avant raccourcie. Volkswagen a lui même publié des images du modèle, qui garde juste un "zêbrage" pour garder un semblant de mystère. La version définitive est attendue avant l'été, mais le coronavirus pourrait entraîner un retard. Et il ne faut pas s'attendre à des livraisons avant début 2021. Le véhicule sera d'abord lancé en propulsion, avec un moteur à l'arrière, puis sera proposé en quatre roues motrices, avec un deuxième moteur à l'avant. L'autonomie pourra atteindre 500 km selon les versions. Une déclinaison sportive GTX suivra.

Golf 8 : une gamme rapidement déployée Dévoilée en octobre 2019, la huitième génération de la Golf vient de rejoindre les concessions françaises. Volkswagen va rapidement déployer son offre. Il a dévoilé fin févier les GTI, GTD et GTD, qui seront commercialisées à partir de la rentrée. La marque avait aussi prévu de présenter dans le courant de l'année les GTI TCR et R, un projet que le coronavirus peut perturber. Côté silhouette, on attend la présentation de la variante break.

Arteon Shooting Brake

Volkswagen espère donner un second souffle à la carrière de l'Arteon, même si celle-ci est loin d'être un échec, avec 50 000 exemplaires produits en 2019. La marque veut élargir le réservoir de clients potentiels avec une variante break, qui apportera une dose de praticité et de volume de coffre supplémentaire… même si la priorité reste le style. Cette nouvelle carrosserie, en vente fin 2020, devrait être l'occasion de restyler légèrement la berline, puis de proposer une déclinaison sportive R hybride rechargeable.

Multivan

Volkswagen a lancé il n'y a pas si longtemps le Multivan 6.1, pourtant il a déjà bien avancé la mise au point du 7e opus. Celui-ci devrait être prêt d'ici début 2021. La refonte sera profonde, avec un nouveau look dans la veine de celui du nouveau Caddy, et une base technique moderne, la MQB. Celle-ci devrait permettre d'avoir une variante hybride rechargeable et les dernières assistances à la conduite. Le véhicule sera moins typé utilitaire, ce qui permettra ainsi de pallier l'arrêt du Sharan.

Nivus

T-Cross, T-Roc, Tiguan : sur les segments B et C, Volkswagen semble avoir assez de SUV. Et pourtant, il compte bien en ajouter un de plus ! Il s'agit du Nivus, un véhicule pensé par la filiale brésilienne et qui sera d'abord lancé en Amérique Latine, courant 2020. Mais Volkswagen a indiqué qu'il sera ensuite proposé en Europe à partir de 2021. Le véhicule prend l'apparence d'un petit SUV coupé, visiblement basé sur le T-Cross. Une sorte de T-Cross Sportback.

ID berline et break

Après la compacte ID.3 et le SUV ID.4 (qui pourrait avoir le droit à une silhouette coupé), Volkswagen lancera la version de série des concepts ID Vizzion, une berline, et ID Space Vizzion, un break familial (photo). On imagine que ce peut être des ID.5 ou ID.6. Les présentations sont promises pour 2021 mais la commercialisation est programmée pour 2022. En toute logique, on retrouvera la plate-forme MEB. Le concept du break, dévoilé au Salon de Los Angeles fin 2019, avait une autonomie de 590 km et une puissance de 340 ch.

En 2022, on attend aussi la version de série de l'ID Buzz, influencé esthétiquement par le célèbre Combi, avec sa version utilitaire ID Cargo.

Amarok

Volkwagen va donner une suite à l'Amarok, qui a une carrière plus qu'honorable depuis son lancement en 2010. Mais il va y avoir un changement de stratégie pour la seconde génération, attendue d'ici début 2022. Ce sera le premier projet né d'une coopération entre Volkswagen et Ford pour les utilitaires. Ford sera d'ailleurs chargé du développement et de l'assemblage du pick-up. En clair, l'Amarok 2 sera un Ranger rebadgé !