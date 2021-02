Volkswagen propose une nouvelle série spéciale Active

Chaque année, Volkswagen propose une même série spéciale sur une bonne partie de sa gamme. Après l'United en 2020, voici l'Active pour 2021. Elle est intégrée à la gamme de sept modèles, dont les dernières nouveautés du constructeur, à savoir la Golf 8 et le Tiguan restylé. Ces véhicules sont accompagnés des Up, Polo, Touran, T-Cross et T-Roc.

L'Active est placée en cœur de gamme et mise sur une dotation plus technologique : accès mains libres, caméra de recul, instrumentation numérique… Il y a en série une extension de garantie.

Les prix des modèles "Active"

Polo

Finition Polo (base) avec pour 1 850 € en plus : jantes 15 pouces, climatisation manuelle, volant cuir multifonctions, planche de bord moussée, tapis de sol, banquette 1/3-2/3.

Essence 1.0 MPI 80 ch > 19 410 €

Essence 1.0 TSI 95 ch > 20 320 € (21 995 € avec DSG 7)

T-Cross

Finition Lounge avec pour 900 € en plus : instrumentation numérique, accès mains libres, chargeur smartphone par induction, radars de stationnement avant/arrière, connexion sans fil du smartphone.

Essence 1.0 TSI 95 ch > 24 430 €

Essence 1.0 TSI 110 ch > 25 070 € (26 740 € avec DSG 7)

Golf

Finition Life 1st avec pour 1 000 € en plus : caméra de recul, éclairage d'ambiance 30 couleurs, phares LED plus, feux de route automatiques, accès/démarrage sans clé.

Essence 1.0 TSI 110 ch > 28 540 €

Essence 1.0 eTSI 110 ch DSG 7 > 31 410 €

Essence 1.5 TSI 130 ch > 30 160 €

Essence 1.5 eTSI 130 ch DSG 7 > 32 990 €

Essence 1.5 eTSI DSG 7 150 ch > 34 225 €

Diesel 2.0 TDI 115 ch > 32 510 € (34 665 € avec DSG 7)

Diesel 2.0 TDI 150 ch DSG 7 > 36 660 €

T-Roc

Finition Lounge avec pour 1 550 € en plus : instrumentation numérique, chargeur des téléphones par induction, accès mains libres, caméra de recul, éclairage d'ambiance, jantes 17 pouces, phares avant LED.

Essence 1.0 TSI 110 ch > 28 260 €

Essence 1.5 TSI 150 ch > 30 440 € (32 460 € avec DSG 7)

Diesel 2.0 TDI 115 ch > 32 180 €

Diesel 2.0 TDI 150 ch > 34 170 €

Diesel 2.0 TDI 150 ch DSG 7 > 36 190 € (38 270 € avec 4MOTION).

Touran

Finition Lounge avec pour 900 € en plus : caméra de recul, accès mains libres, navigation sur écran tactile 8 pouces, pédalier en acier.

Essence 1.5 TSI 150 ch > 33 160 € (34 970 € avec DSG 7)

Diesel 2.0 TDI 122 ch > 35 170 €

Diesel 2.0 TDI 150 ch DSG 7 > 38 550 €

Tiguan

Finition Life avec pour 1 300 € en plus : phares LED Plus, navigation, instrumentation numérique, accès mains libres, hayon à ouverture sans contact, caméra de recul, chargeur des smartphones par induction.