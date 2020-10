Volkswagen T-Roc: solide! - Salon de l'auto Caradisiac

Les SUV représentent actuellement un tiers des ventes sur le marché européen, et tout laisse à penser que cette proportion sera encore appelée à augmenter dans les années à venir. Il faut dire que les constructeurs ne cessent d’élargir leur offre sur le segment, à l’image de Volkswagen dont la gamme compte, par ordre croissant de taille et de prix, les T-Cross, T-Roc (et T-Roc cabriolet), Tiguan, Tiguan Allspace et Touareg !

dailymotion

Lancé au début de l’année 2018, le T-Roc est un concurrent direct des Renault Captur, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross et autres Toyota Yaris Cross. La catégorie compte nombre d’acteurs de qualité, comme vous pourrez le constater à la lecture de notre comparatif géant des SUV urbains.

Un comparatif durant lequel le T-Roc s’était notamment illustré par ses aspects pratiques, avec son coffre de 445 litres et son dossier de banquette arrière rabattable en trois parties. Il avait également séduit nos journalistes par l’agrément de conduite proposé, grâce notamment à son bloc essence 1.0 TSI 115 ch volontaire à souhait. Une large gamme de motorisations essence et diesel est proposée, jusqu’au 2.0 TSI développant 300 ch, qui permet à la version R d’atteindre 250 km/h après avoir accéléré de 0 à 100 km/h en 4,5 s. Une valeur hier réservée aux ultra-sportives, et aujourd’hui accessible sur un petit SUV de grande diffusion (à 45 000 € malgré tout, et hors malus…).

Tous nos essais de Volkswagen T-Roc

Essai - Volkswagen T-Roc : intentions fratricides

Voilà plus de 40 ans que la Golf est le pilier de la gamme Volkswagen, et l'indéboulonnable patronne de sa catégorie. Elle a imposé de nouveaux standards, tirés les autres constructeurs vers le haut et est invariablement la cible à abattre. Et si celui qui mettait fin à son règne était un ennemi venu de l'intérieur ! ? Premier élément de réponse avec l’essai du T-Roc TSI 190 ch.

Essai vidéo : Volkswagen T-Roc 2.0 TDi 150 : le blockbuster

Compact comme une Golf et moins cher qu’un Tiguan, le nouveau Volkswagen T-Roc est le second SUV compact de la firme allemande. Sur le papier, le nouveau venu a le pedigree d’un best-seller. Futur carton ou modèle de trop ? Réponse au volant de la version TDi 150.

Essai – Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115 : mieux qu'une Golf ?

VW continue d'étoffer son offre de SUV avec le T-Roc qui vient se placer sous le Tiguan avec une taille proche de celle de la Golf. Mais n'est-ce pas au risque de vampiriser les ventes de la célèbre compacte ? Pour le déterminer, nous avons pris le volant du T-Roc 1.0 TSI 115, qu'il partage justement avec la Golf.

Essai - Volkswagen T-Roc 1.6 TDI 115 ch (2019) : ancienne star déchue

Volkswagen est l’un des rares constructeurs a posséder deux crossovers urbains dans sa gamme (T-Roc et T-Cross). Un parti-pris qui semble payant vu la tendance actuelle. Mais que vaut vraiment la version diesel la plus accessible, qui aurait été la version vedette, il y a quelques mois encore?

Tous nos comparatifs et guides d'achat consacrés au VW T-Roc

Comparatif vidéo – Mazda CX-3 vs Volkswagen T-Roc : outsider contre blockbuster

Volkswagen continue d'étendre son offre dans la catégorie florissante des crossovers en tentant de s'imposer dans chaque taille de modèle quasiment centimètre par centimètre. Fraîchement sorti, le T-Roc, mesurant 4,23 m, se place à cheval entre les urbains et les compacts et affiche une image sophistiquée et dynamique, des qualificatifs que l'on peut appliquer aussi parfaitement au Mazda CX-3, meilleure vente du constructeur d'Hiroshima en France. Qui l'emporte entre le nouveau venu allemand et la valeur sûre japonaise ?

Maxi-comparatif vidéo : quel est le meilleur SUV urbain du marché?

Impossible de passer à côté des SUV. Ils sont tout simplement incontournables. Mais sans aucun doute, ce sont les crossovers urbains qui attirent le plus. Aujourd’hui, tous les constructeurs en possèdent un dans leur gamme. Difficile par conséquent de faire son choix. Pour vous aider, Caradisiac a organisé un maxi-comparatif avec 14 concurrents. Alors lequel faut-il choisir ?

Comparatif - Ford Puma vs Volkswagen T-Roc : quel est le meilleur SUV urbain ?

Le Ford Puma est le dernier arrivé sur le marché des SUV urbains. L’américain mise sur son style athlétique et ses motorisations micro-hybridées pour se faire une place dans ce panier de crabes. Face à lui nous, l’une de plus grosses ventes européennes : le Volkswagen T-Roc. Lequel offre le meilleur rapport prix/prestations ?

Comparatif - Peugeot 2008 VS Volkswagen T-Roc : choc de ténors

Le nouveau Peugeot 2008 a débarqué en janvier dernier sur l’un des segments les plus attractifs, mais aussi les plus concurrentiels, celui des SUV urbains. A-t-il les arguments pour s’imposer ? C’est ce que nous allons voir avec cette confrontation face à l'un de ses principaux rivaux : le Volkswagen T-Roc.

Quels sont les 14 SUV de Volkswagen ?

Il n'y a pas si longtemps, Volkswagen proposait seulement deux SUV. Désormais, l'offre de la marque allemande en compte quatorze ! Est-ce que vous les connaissez tous ? Pas facile, car seule une moitié est en vente chez nous.

Toutes nos vidéos consacrées au VW T-Roc

Salon de Francfort 2017 - tout savoir sur le Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc : entre deux chaises - Vidéo en direct du salon de Francfort 2017

Le top des SUV urbains au salon de Francfort 2017 : Citroën C3 Aircross, Seat Arona, Hyundai Kona, etc

Essai vidéo : Volkswagen T-Roc 2.0 TDi 150 : le blockbuster

Comparatif vidéo – Mazda CX-3 vs Volkswagen T-Roc : outsider contre blockbuster

Maxi-comparatif vidéo : quel est le meilleur SUV urbain du marché?

Volkswagen T-Roc R : concept définitif - Vidéo en direct du salon de Genève 2019

Fiabilité

Le Volkswagen T-Roc arrive en occasion : il est urgent d'attendre...

Première incursion de Volkswagen sur le segment des SUV urbains, le T-Roc connaît déjà son petit succès. Et il débarque aussi sur le marché de la seconde main, où il est attendu par ceux qui trouveraient ses prix en neuf trop "trop"... Mais est-il une meilleure affaire en occasion, ou faut-il attendre encore ? Voyons cela !

Le Vokswagen T-Roc en occasion Prix du VW T-Roc en neuf: de 26 400 € à 48 500€ Prix du VW T-Roc en occasion : de 16 500 € à 51 500 € Plus de 600 annonces de Volkswagen T-Roc et T-Roc R d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Volkswagen a fait quelques efforts ces dernières années pour améliorer sa fiabilité, mise à mal par des soucis de chaîne de distribution, de consommation d'huile ou de boîte DSG. C'est donc un peu mieux aujourd'hui, mais pas parfait, à l'image de ce T-Roc. Le grand SUV urbain de la marque agace en effet ses propriétaires avec des soucis électroniques, mais surtout un moteur 1.5 TSI 150 ch qui broute à froid en 1ère et en 2nde, qui peut aussi caler de façon intempestive au démarrage en première. Le GPS est également défectueux sur de nombreux modèles avec une voix hachée et des lettres escamotées lors de la diction des indications. Enfin les plaquettes arrière peuvent être bruyantes, surtout en marche arrière.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !