Le Volvo XC90 ne veut pas mourir, mais a-t-il les moyens de survivre ?

Peu de concurrence, dans cette catégorie des gros SUV familiaux hybrides rechargeables, surtout à ce niveau de puissance. Mais le suédois trouve sur son chemins de sérieux concurrents, à l'image plus valorisante encore. Par exemple l'Audi Q7 qui existe soit en 55 TFSIe 394 ch, soit 60 TFSIe 490 ch. Ses prix débutent à plus de 97 000 ou 105 000 €. Il est un peu en perte de vitesse mais son niveau de technicité et d'équipement est équivalent à celui du XC90. Il est un peu plus imposant avec 5,07 m de long. Avec 22 kW de batterie (net), il va plus loin en 100 % électrique (au moins 80 km sur le papier).

C'est aussi le cas du Mercedes GLE 400e. Un peu moins puissant (408 ch), sa batterie de 25,7 kWh lui permet 111 km d'autonomie. Mais il est cher, à partir de 99 301 €, pour un équipement de base moins généreux. Mais il fait beaucoup plus moderne que le XC90. Enfin le BMW X5 xDrive50e de 489 ch propose une synthèse moderne, plus d'autonomie électrique (89 à 104 km avec 25,7 kWh), des équipements plus high-tech. Mais il coûte au bas mot 110 000 € avec un équipement auquel il faudra rajouter des options pour égaler le XC90.

Au final, celui-ci est bien placé niveau tarif, mais semble quelque peu dépassé par la modernité des BMW et Mercedes, l'Audi accusant aussi le poids des ans de son côté.

À retenir : toujours dans la course, mais sur une voie différente

Le XC90 a toujours été un SUV premium un peu différent des autres. Par son ambiance, par sa philosophie. Ce dernier restylage ne change rien à ça. Il propose une ambiance aussi zen que sa conduite. Un côté décalé qui fait aussi sa force.

Ce restylage le modernise sans conteste esthétiquement. Pour une fois qu'un restylage se voit sur un véhicule aussi statutaire, c'est à souligner. Mais sans évolutions techniques, avec une batterie hybride désormais un peu petite par rapport à la concurrence, il ne peut aligner une autonomie en 100 % électrique suffisante aujourd'hui. Même si sa consommation globale reste dans les clous il faut le dire.

Reste qu'avec un typage de comportement aussi moelleux et confortable, ses 455 ch semblent toujours de trop. De la puissance à revendre, mais inutile tant il invite au contraire à une conduite apaisée. Cela dit, on comprend que Volvo ne garde que ce moteur, qui lui permet, pour le moment, d'échapper au malus maximal de 60 000 € auquel il serait sinon confronté.

Mais il a quand même subi au passage une inflation tarifaire de 6 500 € environ, compensée par une dotation en équipement majorée certes. Dans tous les cas, c'est un SUV valable, pour clients ou entreprises fortunées. Mais qui doit être envisagé comme une partenaire de balade, pas d'arsouille sur petite route... On le savait, on le confirme.

Caradisiac a aimé

Le confort remarquable

L'insonorisation parfaite

L'habitabilité à toutes les rangées

La sono optionnelle Bowers & Wilkins exceptionnelle

L'équipement de la finition de base complet

Le plancher plat banquette rabattue

Les performances globales

La consommation contenue en mode hybride

La direction peu précise et informative

La puissance presque trop élevée par rapport au typage confort

Quelques absences bizarres d'équipement

L'augmentation de tarif de base de 6 500 € environ

Les aides à la conduite toujours aussi agaçantes