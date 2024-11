Le Volvo XC90 ne veut pas mourir, mais a-t-il les moyens de survivre ?

Le XC90 dernière mouture se décline en deux niveaux de finition : Start et Ultra, cette seconde se scindant en une ligne Chrome et une ligne Dark, correspondant à une présentation esthétique, comme leur nom l'indique, soit avec des finitions chromées, soit des finitions noires.

La finition Start a beau être une entrée de gamme, elle propose un équipement particulièrement complet. Le contraire serait regrettable quand le chèque à signer indique 97 500 €.

Ainsi, on trouve toutes les alertes à la conduite disponibles aujourd'hui sur le marché : freinage automatique avec détection des véhicules, cyclistes, piétons et grands animaux, alerte d'inattention du condcuteur, lecture des panneaux, conduite autonome de niveau 2, alerte de trafic arrière, freinage en cas d'obstacle détecté en marche arrière, surveillance des angles morts, aide au changement de file, etc.

Il comprend aussi les suspensions FSD (amortissement piloté avec réponse en fréquence différente selon le profil de la route), l'alarme, la caméra de recul, les radars avant/arrière de stationnement, la climatisation quadri-zone, l'entrée de démarrage sans clé, le hayon électrique, les 7 places de série, le réglage de la hauteur de chargement depuis le coffre, les sièges avant électriques (à mémoire côté conducteur) et chauffants, les feux avant Matrix LED, les feux arrière à LED, les barres de toit, les jantes de 20 pouces.

Et bien sûr, on retrouve l'instrumentation numérique 12,3 pouces, l'écran multimédia 11,2 pouces avec système Google Automotive et les connectivités Android auto et Apple car play, le système audio Volvo 10 haut-parleurs, la commande vocale, le Bluetooth, la recharge par induction du smartphone, 4 prises USB-C et la possibilité de faire des mises à jour OTA (Over the air, soit "en ligne").

Contre 7 500 € de plus, la finition Ultra ajoute le toit ouvrant panoramique, la caméra 360°, le système audio Harman Kardon, les rideaux pare-soleil à la deuxième rangée, le volant chauffant, le siège passager à fonction mémoire, les sièges arrière chauffants, le levier de vitesses en cristal d'Orrefors, l'affichage tête haute couleur, les lave-phares et les jantes alliage de 21 pouces.

Des options peuvent améliorer, si l'on peut dire, l'ordinaire, comme les vitres arrières feuilletées (1 080 €), la sellerie en vrai cuir nappa (2 200 €), les sièges massants (780 €), le système audio Bowers and Wilkins (2 910 €), les suspensions pneumatiques à réglage de hauteur de caisse selon les modes de conduite (2 450 €).

On notera tout de même quelques mesquineries presque incompréhensibles, comme l'absence de réglage électrique de la direction (même en option), ou de système d'assistance au parking automatique.