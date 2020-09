20e anniversaire Caradisiac : Le Périph jusqu'à la panne, l'efficience poussée au max !

Tout commence le soir du 30 novembre 2016 : nous sommes à Lisbonne, au Portugal, pour la présentation de la Renault Zoé ZE40, la dernière mouture du best-seller électrique au losange qui voyait à l'époque la capacité de sa batterie passer de 22 à 41 kWh. Un progrès spectaculaire qui permettait, selon la très optimiste norme NEDC en vigueur à l'époque, de faire passer l'autonomie de 240 à 403 km. Après une première journée d'essai, il était cependant évident qu'entre 250 et 300 km est une fourchette bien plus réaliste, ce qui m'a permis, installé pour le dîner, de lancer une conversation sur ce thème avec mon voisin de table ingénieur de la marque. Et à la question « avez-vous déjà véritablement atteint les 403 km en une seule charge ? », il m'avait répondu, avec une étincelle dans les yeux, par l'affirmative. En partant des locaux historiques de Renault situé à Boulogne Billancourt, il s'était en effet élancé sur le périphérique un soir et avait tourné une bonne partie de la nuit pour atteindre finalement ce chiffre colossal.

J'avais alors trouvé l'anecdote extraordinaire mais l'idée de me lancer dans une aventure similaire n'est arrivée que pendant les vacances de Noël quelques semaines plus tard. Vous savez, ces moments en fin de soirée où vous êtes affalé dans le canapé familial, avec des bulles de mousseux qui éclatent dans la tête et l'estomac distendu par les excès de sucre et de gras, et que vous reconsidérez tous les choix de vie qui vous ont amené jusqu'à cet instant. Eh bien c'est là que j'ai eu une épiphanie avec quelques jours d'avance : tenter de reproduire voire de battre cette norme NEDC sur le périphérique en vidéo pour Caradisiac en poussant le concept au maximum, avec une éco-conduite poussée et sans utiliser les gourmands équipements de bord, pour réaliser le plus grand chiffre avant la panne arrivant de préférence dans le quartier de notre rédaction.

Strictement rien de réaliste donc, ce qui a toujours été totalement assumé sans être malheureusement compris par un certain nombre de lecteurs, mais pourtant pas plus reproduisible qu'un temps réalisé par Soheil Ayari, septuple champion de France de Grand Tourisme, en Caterham 7 485 R sur le Circuit de la Ferté Gaucher. Le format s'adapte de plus parfaitement à internet en offrant la possibilité de faire trois lives Facebook tout au long de la journée, au départ, à mi-parcours et une fois en panne, ce qui permet non seulement de suivre notre progression en direct mais permet aussi de lever tout soupçon de tricherie par les si nombreux amateurs de complot qui peuplent internet.

Nous nous élançons sans vraiment savoir à quoi s'attendre donc sur le célèbre boulevard urbain ceinturant la capitale le 23 février 2017 à bord d'une Renault Zoé ZE40 fraîchement arrivée dans le parc presse du constructeur. Le service RP de ce dernier, qui n'était bien évidemment pas au courant de ce que nous nous apprêtions à faire mais l'a appris avec notre premier live, commence à faire sonner mon portable de fonction en laissant d'abord des messages anxieux, puis, après le second live, des encouragements et des conseils. 14 heures de conduite et 10 tours de périphérique à 32 km/h de moyenne plus tard, nous parvenons à extraire le dernier électron de la batterie de la petite Zoé et elle s'immobilise à quelques mètres de la rédaction. Le résultat : 393,5 km, à moins de 10 km du chiffre de la norme NEDC.

Cela ne devait être à ce moment qu'un « one shot », et non une rubrique, mais devant le succès de l'article, nous avons décidé ensuite de retenter l'exercice avec la Nissan Leaf première du nom, alors la deuxième électrique la plus vendue, puis la troisième, puis toutes les nouveautés importantes. 20 modèles de 68 à 417 ch et quatre saisons plus tard, nous avons ainsi réalisé un total de 9 305 km, soit presque 266 tours de périphérique, avec à la clé, paraît-il, quelques records de France et même du monde d'autonomie en une seule charge.

Au-delà de l'aspect fun à faire autant que – je l'espère – à lire et regarder, c'est aussi un excellent test longue durée de l'efficacité et de l'agrément des systèmes de régénération proposé et cela permet de plus d'entrevoir l'efficience maximum dont est capable chaque véhicule. Et d'un point de vue plus personnel, cela me permet de partager aussi mon profond amour pour l'éco-conduite et l'hypermiling, sans aucun doute le sport mécanique le moins polluant, le plus confortable pour les passagers et le seul pouvant être fait en parfaite légalité sur routes ouvertes. Mais rien n'aurait été possible sans les cadreurs que j'ai embarqué bien malgré eux dans chacune de ces aventures masochistes et que je remercie profondément : Laurent bien sûr, qui en a fait une grande majorité, mais aussi Bruno, Alain et Eddy.

Récapitulatif de toutes les voitures testées