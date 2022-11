A 16 630€, la Peugeot 208 Like reste-elle une bonne affaire chez les citadines ?

17 100€. Voilà le premier prix de la Peugeot 208 actuellement au catalogue de la marque. Au lancement en 2018, elle coûtait à peine plus de 15 000€. Il y a un an, elle se négociait encore à 16 000€ tout rond. L'inflation terrible qui touche l'industrie automobile depuis la crise du covid-19 est passée par là ! Coutumier des remises, Peugeot propose actuellement une réduction intéressante sur l'ensemble de sa gamme depuis le 1er novembre et jusqu'à la fin du mois. A 16 630€, la 208 redevient-elle attractive ?

A ce prix, la 208 Like ne ressemble naturellement pas aux versions haut de gamme des rangs GT ou Allure Pack. Elle se contente de roues tôlées de 15 pouces à enjoliveurs elle fait l'impasse sur l'éclairage LED. Et si vous n'aimez pas le jaune, il faudra rajouter quelques centaines d'euros pour une autre teinte de carrosserie. A l'intérieur aussi, il faudra se passer du virtual cockpit ou du grand écran tactile sur la console centrale, remplacé par une simple façade d'autoradio à écran en noir et blanc, dépourvue de compatibilité Apple Carplay / Android Auto. Mais il y a au moins la climatisation manuelle. Côté mécanique, l'auto dispose d'un petit bloc essence de 75 chevaux.

Moins chère que la Clio et la Polo

Certes, la Renault Clio coûte encore plus cher dans sa version d'entrée de gamme essence 65 chevaux, affichée à 17 100€ en finition Authentic. A ce prix (sans remise), sa rivale profite d'un éclairage full LED. La Volkswagen Polo Life, elle, démarre carrément à 22 990€. Mais elle dispose alors d'un moteur essence de 95 chevaux, de jantes en alliage, de feux à LED, d'un combiné d'instrumentation numérique et d'une vraie connectivité smartphone. La 208 se prévaut donc d'un prix légèrement plus attractif en comparaison, même s'il faut se contenter d'un équipement minimal à ce tarif. Mais bon sang ce que ces citadines sont devenues chères...

