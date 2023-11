À contre-courant : les alternatives à l’Opel Astra Electric

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » Opel Astra Electric 156 ch. Finition GS à 41 490 € (Bonus 2023 - 5 000 €)

L’Opel Astra de sixième génération se conjugue avec des blocs thermiques de l’hybride rechargeable et désormais avec du 100 % électrique. C’est le passage dans le giron de PSA (et Stellantis) qui permet à la berline compacte de l’Éclair de disposer de la plateforme EMP2 et des motorisations de la Peugeot 308 sa cousine technique. Dans le cas de l’Opel Astra Electric, c’est la base et le moteur électrique de la Peugeot e-308 qu’elle adopte. Il s'agit d'un moteur de 156 ch et 270 Nm de couple, une puissance maximale dont on dispose en mode « Sport », sinon on a droit à 136 ch en mode « Normal » et 108 ch en mode « Eco » afin de diminuer la consommation d’énergie et d’atteindre ce que la norme WLTP annonce, c’est-à-dire 418 km. Mais attention, en utilisation normale ce sera plutôt 350 km, et avec des temps de recharge de 30 minutes pour passer de 0 à 80 % sur une station de recharge rapide (l’Opel Astra accepte une puissance maximale de 100 kW) on comprend que certains gros rouleurs s’inquiètent pour leurs temps de parcours. Chez soi, sur une prise adaptée ce sera 5 h 45 pour remplir la batterie de 54 kWh.

Par rapport à l’Opel Astra équipée d’un moteur thermique ou d’une motorisation hybride rechargeable, il n’y a pas de véritable différence avce l'Opel Astra Electric si ce n’est le petit badge « e » qui indique la présence d’une motorisation 100 % électrique. L'Electric ressemble beaucoup à l’Opel Astra GSe hybride rechargeable de 225 ch avec les mêmes boucliers et des jantes de 18 pouces. Dans cette finition GS, la dotation en équipement est complète et intègre : projecteurs Eco-LED et antibrouillard à LED, Intelli-vision panoramique à 360° avec 4 caméras, freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam, pack siège conducteur AGR + sièges avant chauffants, volant cuir chauffant, pédalier aluminium, toit biton « Noir Karbon », etc. Dans l’habitacle on découvre également la dalle « Pure Panel » qui associe en enfilade les écrans numériques d’instrumentation et multimédia. À bord de cette Opel Astra Electric, alors que le conducteur a droit à un siège certifié « AGR », les passagers arrière sont moins bien lotis avec un espace aux jambes limité, quant au coffre son volume n’est que de 352 litres. En ce qui concerne le comportement routier de cette auto, il ne souffre pas de défaut, il n’y a pas d’inertie dans les changements de direction, la direction est précise, la suspension conciliante avec les inégalités de la chaussée. Les accélérations sont franches, mais n’apportent pas une sensation de grande sportivité. C’est avant tout une auto familiale qu’il conviendra de ne pas brusquer pour conserver une autonomie maxi. Et d’ailleurs si l’autonomie limitée de ce modèle ne vous convient pas, nous vous proposons trois alternatives thermiques qui pourraient vous séduire.

Le « contre-courant » avec une motorisation diesel : Opel Astra 1.5 Diesel 130 ch BVA8. Finition GS à 34 800 € (Malus 2023 + 170 €)

Le moteur diesel a toujours sa place dans le catalogue de l’Opel Astra 6 et les gros rouleurs l’apprécieront. Si la mise en place (qui fluctue selon les villes) des Zones à Faibles Émissions (ZFE) qui se chargera de condamner les voitures à vignette Crit’Air 2 comme cette Opel Astra diesel, ce type de moteur se révèle adapté pour voyager le plus loin et le plus longtemps possible sans avoir besoin de se réapprovisionner en carburant. Ce moteur provient de chez PSA, c’est un quatre cylindres 1.5 BlueHDi qui se nomme tout simplement Diesel chez Opel. Affichant une puissance de 130 ch, il peut être associé à une boîte manuelle ou à une boîte auto à huit rapports de marque Aisin. Un peu bruyant au démarrage, ce bloc quatre cylindres est plus discret ensuite et se montre sobre à l’usage avec un 5,6 l/100 km sur un parcours majoritairement extra-urbain. Si les performances de l'Opel Astra diesel ne sont pas exceptionnelles, avec le couple de 300 Nm on peut doubler sans trop anticiper. La boîte auto se montre très douce en ville ce qui augmente l’agrément de conduite qui par ailleurs est d’un bon niveau grâce en particulier à la plateforme EMP2 qui est empruntée à la Peugeot 308. Comme avec la Peugeot, les mouvements de caisse sont inexistants et le train avant est réactif et communicatif. Attention, cette belle sportivité peut altérer le confort si l’on choisit des jantes de grand diamètre (18 pouces) associées à des pneus taille basse.

Extérieurement, l’Opel Astra diesel affiche une belle allure grâce à sa face avant « Vizor » qui regroupe la calandre et les projecteurs sur fond noir, mais aussi ses lignes dynamiques qui donnent à cette berline compacte une belle personnalité. Dès que l’on s’installe à bord, on découvre un aménagement clair avec une bonne ergonomie. On apprécie la qualité de présentation ainsi que la dalle numérique « Pure Panel » qui associe en enfilade les écrans numériques d’instrumentation et multimédia. Dommage que les places arrière n’offrent pas une habitabilité exemplaire (l'Astra se place dans la moyenne basse du marché) tandis que le coffre avec 422 litres affiche un bon volume de chargement. Avec cette finition GS, la belle Opel Astra s’équipe d’un équipement complet avec : jantes de 17 pouces, toit biton « Noir Karbon », projecteurs antibrouillard à LED, freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam, régulateur de vitesse adaptatif, climatisation automatique bi-zone, etc.

Le « contre-courant » avec une motorisation « E85 » : Ford Focus 1.0 Flexifuel « E85 » 125 ch, BVA Powershift. Finition ST-Line X à 35 150 € (Malus 2023 + 100 €)

Toujours au catalogue du constructeur, la Ford Focus a bénéficié d’un lifting au cours de l’année 2022 qui n’a pas changé profondément le style de cette auto si ce n’est que la calandre et plus haute et que le logo occupe désormais le centre de la grille. Dans l’habitacle, on découvre un écran multimédia géant de 13,5 pouces de diagonale associé à la technologie SYNC de quatrième génération. Une instrumentation numérique grand format fait face au conducteur, tandis que des boutons disparaissent pour des raccourcis au bas de l’écran tactile. Si l’intérieur est classique, la Ford Focus E85 présente bien et l’ergonomie est parfaite. On apprécie aussi ses places arrière spacieuses et le volume de coffre très correct de 391 litres. Cette auto fait également le plein d’aides à la conduite et dans cette finition « ST-Line X » le châssis a été rabaissé et des jantes alliage de 17 pouces renforcent l’attrait de ce modèle.

L’intérêt de cette Ford Focus E85 c’est aussi son comportement routier qui reste l’un des meilleurs de la catégorie des berlines compactes. Le châssis est bien équilibré, réactif et un peu sportif avec les suspensions raffermies de cette finition « ST-Line X ». La direction est consistante et informatique tandis que le freinage ne manque pas de mordant. L’autre attrait de cette berline compacte de l’Ovale, c’est son petit moteur 1.0 Ecoboost qui peut carburer à l’E85 (mais aussi au SP95 E10 et SP98). D’une puissance de 125 ch, ce moteur est associé à un système d’hybridation légère qui soulage le moteur thermique dans les phases énergivores et à une boîte auto Powershift, (l’association boîte « méca » est aussi disponible) douce en ville, mais qui manque de répondant lorsque l’on accélère fort. Ce moteur fonctionne à l’E85, un carburant au tarif attractif, mais qui entraîne une surconsommation d’environ 25 % (8 l/100 km lors de notre essai sans pratiquer l’écoconduite). Cette consommation supérieure est amplement compensée par le prix à la pompe qui s’affiche ces derniers temps à 1 € environ. Le bloc 1.0 Ecoboost de 125 ch se montre toujours aussi volontaire et sait se montrer discret. Avec lui on n’a pas l’impression de manquer de puissance grâce aussi à une voiture qui est relativement légère.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride : Toyota Corolla Hybride 1.8 140 ch. Finition Collection à 39 750 €

La Toyota Corolla est une valeur sûre dans le domaine de l’hybride. Elle vient de bénéficier d’un restylage et cela ne se voit pas trop à l’extérieur, car les changements sont légers (maillage de la calandre, signature lumineuse, nouvelles jantes et coloris inédits). Dans l’habitacle de la Toyota Corolla Hybride ce lifting concerne surtout l’arrivée de l’instrumentation numérique à partir du milieu de gamme « Dynamic » et d’un écran central grand doté d’une nouvelle interface moderne et rapide avec navigation intégrée et assistant vocal pour commander certaines fonctions. Les seuls bémols concernent toujours une habitabilité réduite aux places arrière et un coffre d’un volume moyen (361 litres). Pour éliminer ces défauts, il y a toujours la possibilité de choisir le break Toyota Corolla Touring Sports. Ainsi pour 2 100 € de plus on a droit à un empattement plus généreux et une meilleure habitabilité arrière ainsi qu’un volume de coffre de 598 litres. Très bien équipée dans cette finition « Collection » haut de gamme, la Corolla s’apprécie également en finition milieu de gamme « Design », elle est dotée d’un très bon rapport prix/équipement et affichée à 35 850 €.

À l’occasion du restylage, la Toyota Corolla Hybride s’équipe de la nouvelle motorisation hybride de cinquième génération développant 140 ch, soit 18 ch de plus qu’auparavant. Un surcroît de puissance bienvenu qui vient surtout du bloc électrique et qui permet aux accélérations et reprises d’être meilleures qu’auparavant. Une boîte à train épicycloïdal (CVT) est toujours associée à cette motorisation et, si elle se révèle parfaite en ville, on assiste toujours sur la route à des montées en régime intempestives lorsqu’il s’agit de demander un peu plus à la pédale de droite. Heureusement, la sobriété est au rendez-vous et sur un parcours mixte, la consommation s’affiche à 5,3 litres de carburant aux 100 kilomètres (et facilement moins de quatre litres en ville). Très confortable, la Toyota Corolla est dotée d’un comportement neutre sur la route et hormis la pédale de frein qui réclame un temps d’adaptation il n’y a pas de défauts particuliers en ce qui concerne la tenue de cap et le comportement routier. Cette auto est également disponible avec quatre roues motrices. Dans ce cas, le bloc essence est un 2 litres associé à deux moteurs électriques (l’un entraînant les roues arrière), quant à la puissance elle grimpe alors à 196 ch. Ce modèle 4x4 disponible en finition Sport, s'affiche à 39 150 €.

Bilan Passer tout de suite à l’électrique ce n’est pas forcément envisageable pour un grand nombre d’automobilistes. Heureusement, il est toujours et encore possible de choisir une voiture thermique qu’elle soit ou non électrifiée. Si l’Opel Astra Electric se révèle un peu juste en ce qui concerne l’autonomie et les temps de recharge, les Opel Astra diesel, Ford Focus E85 et Toyota Corolla Hybride peuvent être d’un grand secours pour les conducteurs et conductrices qui ne veulent pas passer trop de temps à recharger.

Les avantages

Le style de la nouvelle Astra

La dotation complète

La plateforme bien calibrée

La présentation intérieure

Le bonus écologique

Le confort

Les inconvénients

Le volume de chargement

L’habitabilité aux places arrière

Les performances moyennes

L’autonomie

Les avantages

La ligne dynamique

Le « Pure Panel » numérique de série

La consommation raisonnable

Le bon comportement du châssis

L’agrément de conduite

Les inconvénients

Le faible espace aux jambes à l’arrière

La puissance limitée

Le bruit du bloc diesel au démarrage

Les avantages

Le nouveau système multimédia

La vitalité du bloc Ecoboost de 125 ch

L’habitabilité aux places arrière

Le dynamisme du châssis

Le carburant E85 au tarif serré

La bonne dotation de série

Les inconvénients

Les 25 % de consommation en plus de l’E85

La boîte Powershift un peu lente

Les avantages

La dotation très complète de la finition haut de gamme Collection

Le système hybride performant

La consommation maîtrisée

Le confort

Le surcroît de puissance

Le système multimédia moderne et bien conçu

Les inconvénients