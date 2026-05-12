A quel point le nouvel Audi Q9 est-il gros ?

On peut difficilement dire que l’Audi Q7 actuel est un petit SUV avec ses 5,07 mètres de long. Mais il ne sera bientôt plus le plus gros SUV de la gamme de la marque aux anneaux : alors qu’on attend toujours de savoir ce qu’il adviendra de la limousine A8, le modèle le plus haut de gamme d’Audi sera bientôt le Q9, un SUV gigantesque conçu pour attaquer les BMW X7 (5,18 mètres) et Mercedes GLS (5,2 mètres) sur le terrain des plus gros SUV premium du marché.

On ne connaît pas encore ses dimensions exactes mais il pourrait être encore plus gros que ses deux principaux rivaux. On l’a d’ailleurs vu récemment se tester sur la Nordschleife, très probablement dans une version « S ».

Voici l’intérieur

Pour l’instant, ce nouvel Audi Q9 conserve une couche de camouflage sur sa carrosserie. Mais le constructeur allemand dévoile déjà son intérieur, constellé d’énormes écrans et permettant d’accueillir jusqu’à sept occupants (comme le Q7).

Audi met en avant sa technologie de pointe (notamment sur la capacité de charge à 100 watts de ses ports USB-C ou ses deux chargeurs sans fil au standard Qi2.2), mais aussi son habitabilité intérieure colossale qui devrait permettre de conserver du coffre même avec deux passagers au troisième rang. Il y aura aussi une possibilité d’opter pour une configuration à six places pour ceux qui veulent privilégier le luxe plutôt que l’habitabilité.

Il y aura de l’hybride rechargeable pour nous

Même si le Q9 vise avant tout le marché américain, Audi prévoit de le commercialiser en Europe où il aura au moins un avantage par rapport au BMW X7 et au Mercedes GLS : des motorisations à l’électrification plus poussées lui permettant sans doute d’éviter en France le malus écologique maximal. A noter qu’il repose sur la plateforme PPC (Premium Plateforme Combustion) comme les A5, A6 et Q5.

Il sera officiellement dévoilé cet été et incarnera le nouveau haut de gamme de la marque.