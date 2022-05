Alfa Romeo Tonale : retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

Il nous aura fait patienter ce Tonale, depuis sa première évocation en mars 2019, sous forme de concept, au dernier salon de Genève qui a pu avoir lieu avant la pandémie.

Et il est attendu comme le messie, pour relancer Alfa Romeo et ses ventes, en berne depuis des années, à cause en partie à une gamme réduite à la portion congrue : Giulia et Stelvio en sont les deux seuls représentants.

Avec ce second SUV, plus compact que le Stelvio, et concurrent affiché des Audi Q3, BMW X1 et Mercedes GLA, Alfa compte bien reprendre quelques part de marché. Il faut dire que ce Tonale est plutôt bien dessiné, avec ce qu'il faut de charme latin pour faire écho à l'ADN stylistique de la marque, mais aussi un dynamisme des lignes, avec des optiques effilées, des épaulement marqués et des boucliers agressifs.

A l'intérieur, déjà découvert lors de notre présentation statique, on retrouve des éléments provenant de la Giulia et du Stelvio, et une ambiance sport, et très tournée vers le conducteur. Ce Tonale sera une voiture à conduire, où ne sera pas.

Sous le capot, deux moteurs micro-hybridés 1.5 130 ch et 160 ch, et un hybride rechargeable de 275 ch sur base de 1.3 plus moteur électrique, nourri par une batterie de 15,5 kWh.

Il nous reste à découvrir si ce physique d'athlète aura bien les pistons musclés qui vont avec, et si le plaisir de conduite sera dans l'esprit de la marque. Vous le saurez dès le 5 mai au matin, mais en attendant, vous aurez demain mardi 3 mai les premières images de l'essai, réalisé dans la région de Côme, en Italie.