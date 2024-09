Le Q6 e-Tron est-il le meilleur SUV électrique d’Audi ?

La gamme du Q6 e-Tron est assez simple puisqu’elle se compose uniquement de deux finitions.

L’entrée de gamme « Design » (à partir de 72 170 €) comprend notamment les jantes alliage 19 pouces, le hayon motorisé, les sièges avant/arrière et le volant chauffants, les rétroviseurs extérieurs électriques, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement avec caméra, le contrôle de la pression des pneus, l’alerte de sortie de voie et la détection de fatigue,

Le niveau S-Line (à partir de 76 270 €) hérite du châssis sport, du vitrage feuilleté, du kit carrosserie S-Line, des sièges avant électriques à mémoire, des projecteurs Matrix LED, des signatures lumineuses personnalisables et le pack sécurité comprenant notamment l’écran pour le passager, l’assistant de changement de voie, d’ouverture de portes, au freinage d’urgence et d’intersection).

À noter que la version la plus radicale « SQ6 » bénéficie d’une dotation spécifique avec les jantes 20 pouces, les sièges sport microfibres/cuir, le réglage électrique du volant, le vitrage acoustique, les feux arrière OLED et les suspensions pneumatiques spécifiques.

Le point techno : un écran passager pour faire un karaoké

Comme de plus en plus de véhicules, le Q6 propose un troisième écran dédié au passager avant. Contrairement à d’autres, il est possible de regarder des vidéos sur cet écran sans que cela perturbe le conducteur qui ne peut pas voir l’image. En revanche, le son se fait entendre dans tout l’habitacle. Impossible de connecter un casque bluetooth par exemple. Parmi les fonctionnalités disponibles, il est possible de faire un karaoké. De quoi agrémenter en famille les longs voyages.