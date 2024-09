Le Q6 e-Tron est-il le meilleur SUV électrique d’Audi ?

La concurrence : diverse et variée

Les rivaux de ce Q6 e-Tron sont classiques puisqu’ils se trouvent tout naturellement chez Mercedes et BMW. Il s’agit du vieillissant iX3 moins puissant et onéreux et du EQE SUV, qui est tout le contraire en étant plus cher et puissant. En élargissant le spectre, on peut aussi positionner le Mustang Mach e GT et l’incontournable Tesla Model Y Grande autonomie 4 roues motrices, deux modèles qui sont dans le même cas que le BMW iX3.

À retenir : quel avenir pour le Q8 e-Tron ?

Avec ce Q6, Audi nous livre une copie très probante. Il s’affirme clairement comme le meilleur SUV électrique de la marque grâce à sa technologie, sa présentation intérieure inédite, ses capacités de batterie et de recharge ainsi que son comportement routier digne de ce que l’on attend d’un véhicule de ce standing. Finalement, on en vient même à se demander si ce Q6 ne serait pas plus recommandable que son grand frère, le Q8 e-Tron qui est privé de toute cette technologie, qui est plus lourd, plus imposant ou nettement plus cher (ses prix débutent à 89 000 €). Pas une bonne nouvelle pour la carrière du plus gros SUV électrique d’Audi.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure

Les capacités de batterie

La vitesse de recharge en courant continu

La qualité des matériaux

Les aspects pratiques

Caradisiac n'a pas aimé

Le comportement un peu pataud

Le poids trop important

Les tarifs élevés