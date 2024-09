Le Q6 e-Tron est-il le meilleur SUV électrique d’Audi ?

Le Q6 est le premier SUV de chez Audi conçu à partir de la plateforme PPE, qui a servi aussi au Porsche Macan se révèle prometteuse. Grâce à son architecture 800 Volts, le Q6 peut accepter de fortes puissances de recharge que nous évoquerons plus tard, mais surtout, il est équipé de batteries de grandes capacités : 83 et 100 kWh brutes soient respectivement 76 et 95 kWh. De quoi garantir suivant les déclinaisons des autonomies variant entre 469 et 639 km.

Un vaste choix de moteurs est aussi au catalogue. L’entrée de gamme est animée par un bloc de 251 ch. La version Performance reçoit pour sa part 306 ch, le Quattro 387 ch tandis que la version la plus sportive chapeaute l’ensemble avec 489 ch.

C’est au volant de la version Quattro forte de 387 ch et de 4 roues motrices que nous avons effectué ce premier test. Forcément la transmission intégrale sur une voiture électrique signifie la présence de deux moteurs. Celui implanté à l’avant profite d’un couple de 275 Nm tandis que l’arrière est pourvu d’un couple de 580 Nm. Toutefois, ne pensez pas que cela donne au Q6 un tempérament de propulsion, car ce n’est vraiment pas le cas avec une prépondérance au sous-virage.

Au volant, la première chose que l’on remarque, le silence à bord. Audi a soigné ce domaine et les bruits de roulement et surtout d’air sont très bien filtrés. Un vrai cocon ! Cela va de pair avec un confort de haut vol, et ce, malgré la présence sur notre modèle d’essai de jantes 20 pouces. Toutes les irrégularités de la route sont parfaitement absorbées et il annihile presque tous les mouvements de caisse. Les passagers seront choyés et le conducteur un peu moins, car ce typage signifie un moins grand dynamisme. C’est surtout vrai par rapport au dernier Porsche Macan, qui est basé sur la même plate-forme. Toutefois, le comportement du Q6 n’est pas mauvais, mais il doit composer avec un poids important (2 400 kg). Alors oui, c’est moins que son grand frère le Q8 (110 kg), mais le dernier-né de chez Audi est nettement plus lourd qu’un Testa Model Y (env 350 kg). Ce manque d’agilité est surtout perceptible dans les enchaînements de virages ou le côté pataud se fait sentir. C’est naturellement moins criant dans les grandes courbes, mais même dans ces cas-là ce Q6 ne donne pas vraiment envie de s’amuser en raison de son gabarit imposant, et ce, malgré une direction agréable et précise.

Terminons enfin par la recharge avec des capacités oscillant entre 225 et 270 kW suivant la configuration. 21 min suffisent pour passer de 10 à 80% de la batterie. Capacité plus standard en courant alternatif avec 11 kW. À cela s’ajoute la présence d’un système de régénération personnalisable par l’intermédiaire de palettes au volant, mais aussi d’un mode B, particulièrement incisif, qui peut même aller jusqu’à l’arrêt total de la voiture. Concernant la consommation, nous avons relevé durant notre essai une moyenne de 21,2 kWh/100 km soit une autonomie réelle de 450 km.