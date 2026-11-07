Combien de générations se sont glissées à bord de ces petites répliques approximatives de Corvette C1 ? Combien d’enfants ont fait semblant de tourner le volant, alors que les autos étaient sur des rails ? Combien ont fait vrrrooom du bout des lèvres pour se donner l’illusion d’ainsi rouler plus vite.

Ces mini Chevy ce sont celles d’Autopia, l’une des plus anciennes attractions des parcs Disney, du quartier Tomorrowland précisément pour les plus exigeants. Et ces autos qui, depuis 71 ans carburent au pétrole vont passer à l’électrique, époque oblige.

71 ans de vroum

C’est en 1955 à Anaheim, près de Los Angeles en Californie que Walt Disney a l’idée très naturelle, en cette époque de développement exponentielle de l’automobile, d’installer 40 petites voitures, évidemment cabriolet, pour que les enfants fassent comme leurs parents.

Et Autopia a eu tellement de succès que tous les parcs Disney s’en sont emparés, de Shanghai à Paris en passant par Hong-kong à Tokyo. Dans le monde entier, près de 200 millions d’enfants auraient ainsi fait vroum pendant 7 décennies pour couvrir le drôle de bruit des petits moteurs 4 temps de 8,5 ch, du type de ceux que Honda a installés à bord des mini-bolides ces dernières années.

Mais les effluves au-dessus de Tomorrowland, c’est terminé, du moins n’ont-elles que quelques mois pour embaumer encore les parcs. Car Autopia va s’électrifier. Ce n’est pas l’empire Disney qui s’est soudain pris d’affection pour la planète, mais l’État de Californie, du moins le California Air Resources Board (CARB) qui en dépend. En 2024, il a dressé un PV à Mickey pour non-respect des règlements en matière d’émissions polluantes.

Une amende et une électrification complète

Résultat : Disney a payé 56 000 dollars d’amende en jurant qu’on ne l’y reprendrait plus. La décision a été prise et, dès le début 2027, Autopia sera silencieux, si ce n’est le bruit des autos glissant sur leurs rails.

Un changement qui, petit à petit, devrait toucher tous les parcs. Celui de Marne-la-Vallée a déjà pris un peu d’avance, puisque, depuis 2015, les petites autos du circuit miniature disposent de moteurs hybrides. Le Vieux Continent n’est pas toujours en retard sur le nouveau monde.