Balen Shah, le rappeur « éthique » adepte de gros 4x4 aux commandes du Népal

Le Népal, ce n’est pas juste une vision occidentale, ce rêve pour alpinistes émérites ou ce rêve à l'inverse purement « tendance » pour randonneurs inexpérimentés et peu soucieux de la gestion des déchets... Non, le Népal ne se résume pas à la quête des hauts-sommets, à cette soif d’Everest et aux valeureux sherpas qui la rendent possible, souvent pour le pire d’ailleurs, au péril de leurs vies.

Dans les rues de la capitale, Katmandou, et plus encore dans les six autres provinces du pays, les préoccupations sont en réalité bien plus terre à terre, bien plus universelles : l’accès à la santé et à l’éducation, la lutte contre le réchauffement climatique (à travers entre autres l’importation de voitures électriques), mais surtout, le combat contre le chômage et contre la faim, le tout dans un pays majoritairement rural où 25 à 30 % de la population, soit 8 à 9 millions d’habitants, vit sous le seuil national de pauvreté, avec moins de 400 roupies par jour, soit l’équivalent de 2,30 euros.

Depuis septembre 2025 pourtant, depuis que la jeunesse, et en particulier les 15-30 ans (la « Gen-Z », qui représente un tiers des habitants) s’est révoltée violemment contre l’autoritarisme et la corruption du pouvoir en place, au prix de dizaines de morts et de centaines de blessés, un nouvel homme fort au profil clairement atypique semble avoir gagné la confiance d’une partie de l’opinion. Il s’agit du rappeur Balendra Shah, incarnation d’un Népal moderne et revendicatif.

Balen Shah, le rap électoral

Celui qu’on appelle ici Balen Shah ou simplement « Balen » a fait campagne avec ferveur jusqu’au bout, notamment dans Katmandou. Illustration le 28 février dernier. L’histoire ne dit pas si ce samedi-là, le chanteur de 36 ans star des réseaux sociaux, a fendu la foule en entonnant « Les Sardines » de Patrick Sébastien dans une improbable version rap népalaise...

Toujours est-il qu’à une semaine des élections législatives, l’homme au costume noir et aux lunettes fumées, porte-voix d’une jeunesse en détresse et défenseur supposé du climat, était de sortie à bord d'un de ses 4x4 thermiques favoris, serré comme une sardine par ses proches lieutenants, galvanisant une dernière fois ses partisans avant le rush final.

Balen Shah avait pris place à l’arrière d’un robuste pick-up à double cabine, jouant des coudes pour le plaisir et déjà pour l’histoire, juché à même la benne, dans un Wingle 7 rouge, modèle référence de la marque chinoise Great Wall Motors.

Une semaine après ce déplacement festif, les résultats des urnes donnèrent au jeune maire de Katmandou (depuis 2022) une large victoire locale (78 % des voix) sur son rival direct, l’ex-Premier ministre K.P Sharma Oli, 74 ans, symbole de la vieille garde. Dans la foulée, le 26 mars, Balen Shah était officiellement nommé chef de gouvernement à son tour. Son ambition : améliorer l’accès aux soins, le quotidien des étudiants, en finir avec les inégalités sociales et plus généralement, souffler un vent de renouveau sur le Népal en faisant la promesse d’une exemplarité politique…

« Big Bad Buzz » en Defender

Sauf qu’une partie des électeurs l’ont à l’œil depuis qu’il s’est lancé dans la course à la gouvernance, y compris ceux qui ont voté pour lui. Beaucoup, par exemple, gardent en mémoire sa déambulation du mois de janvier, lorsque Balen, l'auteur du titre « Sadak Balak » (Enfant de la rue), avait commis selon eux un écart de conduite mention bling-bling.

Le fils de médecin ayurvédique avait en effet été vu sillonnant plusieurs villes au volant d’un tout-terrain noir au luxe ostentatoire d’une valeur de 40 millions de roupies (environ 220 000 euros). Au-delà du véhicule, un Land Rover Defender cru 2026, c’est l’image du candidat réputé proche du peuple qui avait alors été sérieusement écornée. Et ce, bien que Tata Motors, la maison-mère indienne, soit initialement la marque auto préférée des Népalais, connue notamment pour ses modèles « low-cost » et populaires.

L'ex-rappeur grisé par l'ivresse du pouvoir s’était sorti de ce « Bad Buzz » en expliquant que ce Land Rover ne lui appartenait pas, mais qu’il s’agissait d’un véhicule prêté par un chef d’entreprise. Cela fut avéré. Dont acte.

Fortuner, symbole de page blanche ?

Des actes, de la justice sociale et de la probité, c’est désormais tout ce qu’attendent les électeurs de Balendra Shah. Celui qui a percé sur la toile en 2013 grâce à un challenge de hip-hop sur YouTube est désormais plus que jamais confronté aux réalités de son peuple.

Gourou poète resté inspirant pour la plupart de ses supporters, devenu à l'inverse distant et autocrate pour les autres, l’artiste de la rime et du flow, qui est par ailleurs ingénieur civil de formation, va assurément devoir entendre les messages de la rue, composer avec souplesse et sans autoritarisme (autoritarisme que ses opposants lui reprochent déjà) pour pacifier et unifier, au risque de subir à son tour la colère de la génération Z qui l’a placé au pouvoir.

Le nouveau Premier ministre semble en tout cas être davantage à l'écoute de ses compatriotes depuis un mois, sur le terrain. Il roule dorénavant dans un autre 4x4 (avec bloc 2,8 Turbo diesel et micro-hybridation 48 V) dont le tarif et le style apparaissent beaucoup moins provocateurs que ceux du Defender. C'est en effet au volant d'un grand SUV blanc, un Toyota Fortuner, modèle 7 places qui plus est bien connu sur le marché auto asiatique, que Balen Shah remplit actuellement ses fonctions, multipliant entre autres les déplacements solidaires dans le district de Nuwakot.

Cette mobilisation (qui l'a conduit parallèlement à la tribune de l'ONU la semaine dernière) fait suite aux crues dévastatrices qu’a subi le nord du Népal le 26 août dernier. Des inondations qui ont rayé de la carte plusieurs hautes vallées himalayennes du territoire. Bilan officiel provisoire : plus de 1400 morts, près de 6000 disparus et au moins 80 000 sinistrés.

Notez que depuis cette tragédie nationale, ce petit pays enclavé entre l’Inde et la Chine a été frappé par d'enièmes pluies diluviennes et mortelles, consécutives à l’effondrement de nouveaux pans de montagne.