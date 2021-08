Baromètre des ventes juillet 2021 : la Dacia Sandero reine des ventes

Les chiffres à retenir pour juillet 2021 - 115 721 voitures neuves immatriculées, en baisse de 35,4 % par rapport à juillet 2020. - Peugeot est en tête des constructeurs avec 20 991 ventes. - La Dacia Sandero est en tête des modèles avec 6 186 ventes.

Un marché en pleine déconfiture. En juillet, seulement 115 721 voitures neuves ont été immatriculées. C'est un résultat en baisse de 35,4 % par rapport à juillet 2020, qui avait toutefois été haut en raison de la reprise d'après confinement et de la mise en place d'une prime à la casse renforcée. Mais en juillet 2019, avant la crise, plus de 170 000 voitures avaient été immatriculées !

La dégringolade est surtout visible sur le marché des particuliers, avec - 44 % ! Les particuliers, clients les plus rentables pour les constructeurs, n'ont représenté que 44 % des achats. Il y a deux grandes raisons. D'une part, la pénurie des composants électroniques, qui perturbe la production et allonge les délais de livraison. D'autre part, les vendeurs constatent un effet d'attentisme de la part des clients, qui reportent leur achat dans l'attente d'une situation sanitaire et réglementaire plus claire.

Dans ce contexte perturbé, Peugeot est une nouvelle fois leader, avec une baisse dans la moyenne du marché. Mais le Lion finit loin devant ses concurrents. Alors qu'il a immatriculé 20 991 modèles, Renault n'en a immatriculé que 13 200. Le Losange chute de 59 % ! Son mois de juillet 2020 était certes très haut, mais c'est surtout les effets de la nouvelle stratégie de Luca de Meo : priorité à la rentabilité et non aux volumes. Peugeot prend d'ailleurs le large au cumul 2021. Citroën complète le podium, en recul de 33 %.

Derrière, on a Dacia, qui résiste un peu mieux, à - 18 %. Le roumain a une sacrée satisfaction : la Sandero a été la voiture la plus vendue en juillet, loin devant la 208… et très loin devant la cousine Clio ! Une belle performance !

Parmi les bons résultats, on a Volkswagen, en recul de seulement 5 %, mais aussi Hyundai, qui se hisse en 7e position en juillet. Le coréen est porté par le succès du nouveau Tucson, 13e modèle le plus écoulé le mois dernier. Hyundai devance ainsi Audi et Mercedes, en recul de 11 % tous les deux. Le top 10 est complété par Kia, qui plonge toutefois davantage, avec - 28 %. Mais l'asiatique se retrouve ainsi devant Opel, Fiat et Ford ! Ce dernier dégringole de 57 %.

Le Top 15 des marques

Rang Marques Juillet 2021 Évolution* Cumul 2021 Évolution* 1 Peugeot 20.991 - 33,4 % 184.907 + 16,0 % 2 Renault 13.200 - 59,3 % 165.579 - 7,3 % 3 Citroën 10.218 - 32,8 % 100.826 + 13,3 % 4 Dacia 8.997 - 18,1 % 71.995 + 39,2 % 5 Volkswagen 8.715 - 5,3 % 70.839 + 43,6 % 6 Toyota 8.591 - 19,5 % 62.608 + 24,6 % 7 Hyundai 3.919 - 9,0 % 26.962 + 38,5 % 8 Audi 3.776 - 10,9 % 31.588 + 40,0 % 9 Mercedes 3.736 - 11,2 % 30.035 + 16,5 % 10 Kia 3.560 - 28,2 % 25.764 + 21,3 % 11 BMW 3.209 - 13,3 % 28.308 + 22,6 % 12 Opel 2.908 - 21,1 % 25.435 + 6,7 % 13 Fiat 2.627 - 46,9 % 24.884 + 15,3 % 14 Ford 2.469 - 57,3% 29.345 - 3,2 % 15 Skoda 2.413 - 28,8 % 20.708 + 34,7 %

Le Top 15 des modèles

* par rapport à 2020. Source statistiques : Autoways