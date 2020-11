Breaks contre SUV d'occasion : le grand match

Les chiffres sont là, et ils sont têtus. Les SUV, si on additionne les urbains, les compacts et les gros, réalisent en France plus de 38 % des ventes automobiles. C'est dire si l'engouement pour ce type de carrosserie est fort.

Tirant parti de cette ruée, les constructeurs en profitent pour les vendre cher. En tout cas plus chers que les citadines, berlines compactes ou familiales dont ils dérivent. En moyenne, presque 3 900 €, sans tenir compte des malus éventuels plus importants des versions hautes sur pattes.

Ce surcoût, on le retrouve aussi en occasion. En effet, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les SUV de seconde main sont recherchés, les cotes sont donc plus élevées, les baisses de valeurs plus lentes. Ma-thé-ma-tique.

Mais qu'apportent-ils réellement de plus que les berlines classiques ? Un look ? Ok. Une position surélevée rassurante ? Un peu, et encore, c'est moins le cas aujourd'hui, avec des positions de conduite qui se rapprochent de celles des berlines, à quelques centimètres près (ok, ils peuvent être importants ces centimètres). Un plus gros volume de chargement ? Oui, c'est une réalité, car avec une hauteur plus importante, les coffres gagnent mécaniquement en taille, pour une longueur équivalente.

Mais par ailleurs ils sont à la fois plus gourmands en carburant, moins performants, et pas forcément plus habitables pour les passagers arrière.

Les breaks sont oubliés mais sont des champions du volume sans compromis sur le reste

En tout état de cause, il est une catégorie de véhicules, un peu oubliée aujourd'hui, qui peut parfaitement leur faire de l'ombre. C'est celle des breaks. Certes ils ne sont ni plus hauts, ni n'apportent un look statutaire de SUV, mais ils sont des champions du volume de chargement, sans compromis sur la consommation, les performances, ni même la tenue de route.

Et en occasion, ils sont bien moins chers que les SUV ! Rançon de leur insuccès... Alors, pour ceux qui ont besoin de volume, qui n'ont pas de souci avec leur look plus sage, et comptent leurs sous à la pompe, ils pourraient bien représenter une bien meilleure affaire.

Nous avons donc organisé 8 petits matchs entre les versions breaks des plus connues des berlines généralistes du marché, et les versions SUV équivalentes, afin de tout savoir. Taille, volume de coffre, consommation, performances, prix en occasion, le verdict est attendu à la fin. Nous avons également calculé le rapport longueur/volume de coffre, pour savoir qui en offre le plus par rapport à sa taille. Nous avons bien sûr sélectionné, lorsque possible, des motorisations équivalentes. Et pour les prix en occasion, nous avons calculé les pourcentages de décote pour les meilleures offres trouvées sur le marché le jour de l'écriture de l'article, en écartant les kilométrages s'éloignant trop de la moyenne, et avons précisé l'année étudiée dans chaque tableau.

Critère Clio 4 Estate 1.5 dCi 90 Intens Captur 1.5 dCi 90 Intens Verdict Longueur 4,26 m 4,12 m Captur Volume de coffre 445 litres 377 à 455 litres Clio Estate Rapport longueur/volume de coffre 104,5 l/m 91,5 à 110,4 l/m Captur Consommation (officielles NEDC) 4 litres/100 km 3,6 litres/100 km Captur Performances 0 à 100 : 12 s. V. Max : 180 km/h 0 à 100 : 13,1 s. V. Max : 171 km/h Clio Estate Meilleurs prix en occasion 9 000 € (- 59,7 % par rapport au neuf) 10 900 € (- 53 %) Clio Estate

Le verdict Caradisiac : ici nous tenons une égalité. En effet, en volume maximum de coffre pur, le Captur est devant, et aurait pu remporter le point, mais en réalité, les 455 litres obtenus se font banquette avancée au maximum, ce qui ne laisse presque plus de place aux éventuels passagers. La Clio Estate propose 445 litres, sans compromis sur l'espace aux jambes à l'arrière. Et attention aux consommations officielles : dans la vraie vie, le Captur consomme autant que la Clio, si ce n'est plus.

Critères 308 SW 1.2 Puretech 130 Allure 3008 1.2 Puretech 130 Allure Verdict Longueur 4,58 m 4,44 m 3008 Volume de coffre 610 litres 520 litres 308 SW Rapport longueur/volume de coffre 133,2 l/m 117,1 l/m 308 SW Consommation (officielles NEDC) 4,7 litres/100 km 5,2 litres/100 km 308 SW Performances 0 à 100 : 9,4 s. V. Max : 200 km/h 0 à 100 : 10,6 s. V. Max : 188 km/h 308 SW Meilleurs prix en occasion 15 000 € (- 46,3 % par rapport au neuf) 20 200 € (- 35,3 %) 308 SW

Le verdict Caradisiac : pas de contestation possible. D'un point de vue du volume, de la consommation, des performances, et surtout des prix, la 308 SW enterre littéralement le 3008. Pourtant, tout le monde veut un 3008. Ceux qui seront plus pragmatiques feront la bonne affaire 308 SW.

Critères Mégane Estate 1.5 dCi 110 Intens Kadjar 1.5 dCi 110 Intens Verdict Longueur 4,62 m 4,44 m Kadjar Volume de coffre 521 litres 472 litres Mégane Rapport longueur/volume de coffre 112,8 l/m 106,3 l/m Mégane Consommation (officielles NEDC) 3,7 litres/100 km 3,9 litres/100 km Mégane Performances 0 à 100 : 11,6 s. V. Max : 188 km/h 0 à 100 : 11,9 s. V. Max : 182 km/h Mégane Meilleurs prix en occasion 14 000 € (- 52,4 % par rapport au neuf) 16 500 € (- 48,1 %) Mégane

Le verdict Caradisiac : mis à part sa longueur contenue, qui permet de le garer plus facilement, le Kadjar, qui décote pourtant presque aussi vite que la Mégane Estate, perd le match.

Critères Golf SW 1.6 TDI 110 Confortline Busi. Tiguan 2.0 TDI 115 Confortline Verdict Longueur 4,56 m 4,48 m Tiguan Volume de coffre 605 litres 615 litres Tiguan Rapport longueur/volume de coffre 132,7 l/m 137,3 l/m Tiguan Consommation (officielles NEDC) 3,5 l/100 km 4,7 l/100 km Golf SW Performances 0 à 100 : 11 s. V. Max : 200 km/h 0 à 100 : 10,9 s. V. Max : 185 km/h Égalité Meilleurs prix en occasion 13 000 € (- 55,6 % par rapport au neuf) 17 500 € (- 48,7 %) Golf SW

Le verdict Caradisiac : certes le Tiguan est cher car il valait plus neuf et décote moins, il consomme plus que la Golf SW, mais il arrive à être plus volumineux dans un gabarit plus compact, et il est tout aussi performant que la Golf, grâce à son plus gros 2.0 TDI. Il sort vainqueur ici.

Critères C5 Tourer 2.2 HDI 160 Exclusive C-Crosser 2.2 HDI 160 Exclusive Verdict Longueur 4,82 m 4,64 m C-Crosser Volume de coffre 505 litres 510 litres C-Crosser Rapport longueur/volume de coffre 104,8 l/m 109,9 l/m C-Crosser Consommation (officielle NEDC) 5,1 litres/100 km 7 litres/100 km C5 Tourer Performances 0 à 100 : 9,3 s. V. Max : 210 0 à 100 : 9,9 s. V. Max : 200 C5 Tourer Meilleurs prix en occasion 9 000 € (- 76,9 % par rapport au neuf) 8 000 € (- 80 %) C-Crosser

Le verdict Caradisiac : sur la base de nos critères, le SUV C-Crosser s'en sort avec les honneurs, en étant à la fois plus logeable et moins cher en occasion. Mais attention, basé sur un Mitsubishi Outlander d'ancienne génération, ses prestations routières sont un bon cran en dessous de celles de la C5 Tourer, sa qualité de présentation aussi.

Critères Focus SW 1.5 EcoBoost 125 Titanium Kuga 1.5 EcoBoost 120 Titanium Verdict Longueur 4,56 m 4,53 m Egalité Volume de coffre 476 litres 456 litres Focus SW Rapport longueur/volume de coffre 104,4 l/m 100,6 l/m Focus SW Consommation (officielle NEDC) 4,8 litres/100 km 6,9 litres/100 km Focus SW Performances 0 à 100 : 11,2 s. V. Max : 193 0 à 100 : 12,6 s. V. Max : 180 Focus SW Meilleurs prix en occasion 12 200 € (- 52,3 % par rapport au neuf) 16 500 € (- 38,7) Focus SW

Le verdict Caradisiac : quel que soit l'angle d'attaque (sauf une longueur semblable à 3 cm près), la Focus SW prend le dessus sur le Kuga, qui est de plus beaucoup, beaucoup plus cher en occasion malgré un prix du neuf presque équivalent (1 300 € d'écart seulement). Et elle est de surcroît bien plus agréable à conduire.

Critères Leon ST 1.6 TDI 115 Style Ateca 1.6 TDI 115 Style Verdict Longueur 4,54 m 4,36 m Ateca Volume de coffre 587 litres 510 litres Leon ST Rapport longueur/volume de coffre 129,3 l/m 117 l/m Leon ST Consommation (officielle NEDC) 4 litres/100 km 4,4 litres/100 km Leon ST Performances 0 à 100 : 10,6 s. V. Max : 194 0 à 100 : 11,5 s. V. Max : 184 Leon ST Meilleurs prix en occasion 14 400 € (- 48,2 % par rapport au prix neuf) 18 000 € (- 37,3 %) Leon ST

Le verdict Caradisiac : seulement 1 000 € séparent les prix du neuf de ces deux autos, en faveur de la Leon. Mais après 3 ans, on peut économiser jusqu'à 3 600 € en choisissant une Leon ST et pas un Ateca. La décote est pourtant normale sur le break, c'est le SUV qui décote lentement. Et comme la Leon ST est plus forte en coffre, consomme moins et est plus performante, la messe est dite.

Critères Octavia Combi 1.5 TSI 150 Style DSG6 Karoq 1.5 TSI 150 Style DSG7 Verdict Longueur 4,67 m 4,38 m Karoq Volume de coffre 610 litres 521 litres Octavia Rapport longueur/volume de coffre 130,6 l/m 118,9 l/m Octavia Consommation (officielle NEDC) 4,9 litres/100km 5,4 litres/100 km Octavia Performances 0 à 100 : 8,4 s. V. Max : 218 0 à 100 : 9 s. V. Max : 204 Octavia Meilleurs prix en occasion 19 500 € (- 38 % par rapport au prix neuf) 23 000 € (- 33 %) Octavia

Le verdict Caradisiac : carton presque plein une fois encore pour l'Octavia Combi, break doué s'il en est. Le Karoq est juste un peu plus pratique à manœuvrer et garer. Ce serait encore pire si on la comparait on grand SUV Kodiaq, le vrai familial de la marque, le Karoq étant le modèle compact, tandis que l'Octavia est aujourd'hui une vraie familiale.

BILAN

Sans surprise, le résultat de ces matches est en faveur des breaks. Même si certains SUV se défendent bien, comme Le Citroën C-Crosser, le VW Tiguan ou le Renault Captur, qui lui fait jeu égal avec la CLio Estate, les breaks obtiennent le plus souvent l'avantage.

Vous nous opposerez que nous n'avons choisi que des critères pragmatiques pour les départager, sans tenir compte de l'aspect style, du statut social renvoyé, ou même de l'influence de la mode ou de l'achat du voisin. Mais justement, un achat d'occasion n'est-il pas plus pragmatique qu'un achat neuf ? Il devrait, mais force est de constater que si c'était le cas, les breaks se vendraient mieux, et leurs cotes seraient bien plus élevées. Ce n'est pas le cas. Cela en fait de très, très bonnes affaires pour ceux qui choisissent la raison plutôt que la mode. Et ce sera le mot de la fin.