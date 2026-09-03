C’est quoi le Dacia Tribrid, ce nouveau nom à la consonance alléchante ?

« Tribrid ». Le nom fait penser à une technologie de motorisation inédite, supérieure à l’hybride « classique ». Dacia la décrit de cette façon depuis quelques heures sur son site internet : « 3 énergies, 1 seule motorisation. Dacia innove avec une technologie inédite : la motorisation tribride. Une nouveauté pour laquelle nous avons créé un nom malin et moderne, pensé pour une motorisation qui bouscule les codes. Cette motorisation inédite combine trois sources d’énergie, électrique, essence et GPL, le tout associé à une transmission capable de fonctionner aussi bien en 4x2 qu’en 4x4 : une première mondiale. Elle développe 150 ch et offre jusqu’à 1500 km d’autonomie, en combinant un plein d’essence et un plein de GPL. Elle permet également de rouler en mode électrique jusqu’à 60 % du temps en ville », est-il indiqué.

A ce stade, vous avez sans doute compris qu’on ne parle pas d’une nouvelle technologie de groupe motopropulseur mais plutôt d’une campagne de communication visant justement à valoriser ses mécaniques déjà existantes. En l’occurrence, l’évolution de la technologie à bi-carburation ECO-G GPL désormais associée à la boîte automatique et à un système d’hybridation légère, permettant aussi de former une transmission intégrale. On parle donc bien du moteur de 150 chevaux disponible depuis quelques mois sous le capot des Duster et Bigster, qu’on a retrouvé il y a quelques jours sous celui des pick-up Duster importés par Borel.

Mais que fait cette bombonne sous le capot ?

Cette campagne de communication a été confiée à la société Buzzman, qui a réalisé un clip publicitaire d’une minute montrant des robots qui décident de « fusionner » des pièces de mécaniques électriques, essence et GPL. Le clip, plutôt humoristique, montre une image techniquement fausse : on voit l’avant d’un SUV Dacia avec le capot ouvert, dont la baie moteur comprend un bloc moteur thermique mais aussi la représentation d’un composant électrique au-dessus et une bonbonne GPL accolée à côté. Du grand n’importe quoi sachant que les réservoirs GPL du système Dacia se situent en réalité à l’arrière du véhicule et que ses petits moteurs électriques ne se situent pas du tout à cet endroit. Certes, le but ici était davantage de réaliser un clip imagé pour le grand public.