Calendrier 2020 - Breaks et monospaces – Renault fait le forcing avec le nouveau Kangoo, l'Espace restylé et les Dacia Dokker et Lodgy renouvelés.

Janvier

Renault Espace

S’il reste le modèle-phare de la marque au losange, le Renault Espace 5 ne se vend pas bien, seulement quatre-mille exemplaires ont trouvé preneur en 2019. Pour le millésime 2020, le grand monospace adopte un éclairage matriciel à LED, le dernier système d’info-divertissement (Easy-Link) de la Renault Clio 5, une dalle numérique (10,2 pouces) pour l’instrumentation (finitions Intens et Initiale Paris) et se dote de nouvelles aides à la conduite pour le rapprocher le plus possible d’une conduite autonome de niveau 2. Sur le plan esthétique les modifications sont légères, une lame chromée en bas de bouclier, le ski de protection arrière redessiné et des sorties d’échappement de forme ovoïde. Il accueille également une nouvelle teinte Rouge Millésime et pour la version Initiale Paris (vendue 55 700 € avec le bloc Blue DCi 200 EDC) des jantes de 20 pouces originales avec des Tour Eiffel esquissées au milieu de chacune des cinq branches. Les motorisations ne changent pas.

Mars

Skoda Octavia Combi

La version break de la Skoda Octavia est commercialisée en même temps que la berline. Elle affiche un design sobre et élégant, voit sa présentation intérieure se moderniser avec un tableau de bord flottant, une instrumentation numérique, un grand écran central surplombant les aérateurs. Spacieuse, cette Skoda Octavia Combi ne manque pas de petits plus pratiques : parapluie et balayette à neige dans la portière-conducteur, logement pour smartphone sur les côtés des sièges… Elle dispose aussi d’une belle capacité de chargement du coffre avec 640 litres. Les motorisations sont les mêmes que la berline avec des blocs essence de 110, 150 et 190 ch (version 4x4) et diesels de 116, 150 et 200 ch (version 4x4). On a la possibilité de choisir la technologie Mild hybrid avec les moteurs essence 110 et 150 ch et même de l’équiper d’une motorisation hybride rechargeable de 204 ch (autonomie en électrique de 50 km environ).

Avril

Renault Scénic

Le monospace compact Renault Scénic devrait bénéficier d’une remise à niveau avec l’apparition de nouvelles aides à la conduite, une modernisation du système d’info-divertissement, une réduction (grâce à des réglages spécifiques) de la consommation et des rejets de CO2 des moteurs. Pas de gros changements en revanche en ce qui concerne le style du modèle.

Juin

Opel Insignia Sports Tourer

Au même titre que la berline Opel Insignia Grand Sport, l'Opel Insignia Sports Tourer bénéficie d’un restylage. Celui-ci est léger extérieurement et concerne la partie avant du véhicule qui adopte des projecteurs à éclairage matriciel à LED de nouvelle technologie. Si à l’intérieur on ne note aucun changement, visuellement parlant, le break Opel Insignia Tourer reçoit de nombreuses aides à la conduite pour se mettre au goût du jour. Ce break est disponible en version GSi de 230 ch avec transmission intégrale. C’est dans cette version qu’il est le plus attirant.

Juillet

Volkswagen Golf SW

La nouvelle Volkswagen Golf 8 connaîtra comme la précédente génération une version break baptisée sobrement Volkswagen Golf SW. Si la version trois portes de la star allemande ne sera pas reconduite, la version SW le sera, car c’est un modèle qui connaît un certain succès outre-Rhin. Par rapport au break de septième génération, ce nouveau break ne devrait pas connaître un accroissement de ses cotes. Il faut dire qu’avec un coffre de 605 litres, il affiche un assez bon volume de chargement. Il reprendra le mobilier intérieur high-tech de la berline et devrait se doter des mêmes motorisations, y compris hybrides rechargeables de 204 et 245 ch.

Août

Dacia Dokker

Le Dacia Dokker, ludospace de la marque roumaine va être reconduit et pourra s’orner d’un grand losange sur certains marchés dont la France (il s’appellerait chez Renault Kangoo Express et ne sera qu’utilitaire). Pratique avec ses portes coulissantes latérales et battantes à l’arrière, il rend de nombreux services aux artisans et peut transporter une famille avec un grand nombre de bagages sans que les occupants soient serrés à l’intérieur. Ce modèle reprendra la plateforme B0 qui sert à l’actuel Dokker, mais verra le style de sa face avant modifiée profondément. L’habitacle va également se moderniser en reprenant des éléments que l’on trouve sur le Dacia Duster. Sous le capot on devrait trouver la même offre de motorisations, mais il pourrait y avoir du nouveau avec l’arrivée du 1.0 TCe de 100 ch disponible en essence et en bicarburation (essence et GPL).

Septembre

Porsche Taycan Cross Turismo

Après la berline sportive électrique Porsche Taycan, c’est au tour de la version break/crossover Porsche Taycan Cross Turismo de faire son entrée sur le marché. Ce modèle qui poursuit encore des essais sous tenue de camouflage, affichera un profil de break de chasse et reprendra les motorisations électriques de la berline : 4S (530 et 571 ch), Turbo (680 ch), Turbo S (761 ch). Ne comptez pas sur un volume de chargement exceptionnel, ce modèle jouera la carte de la séduction avant tout.

Subaru Levorg

Peu connu chez nous, le Subaru Levorg concurrent des Audi A4 Avant et BMW Série 3 Touring partage sa plateforme avec les Subaru Impreza et Subaru Legacy. Il fait aujourd'hui sa révolution stylistique avec une face avant qui se modernise et devient plus anguleuse tandis que le bouclier arrière est sculpté et s’orne d’un beau et grand diffuseur. Ce modèle adopte un nouveau flat four 1.8 turbo et pourrait être disponible en France avec une motorisation hybride ainsi que dans une version STI sportive présenté sous la forme d’un concept-car (photo) au dernier Salon de Tokyo.

Octobre

Renault Kangoo

Enfin le nouveau Renault Kangoo 3 va faire son apparition. Mais pour les familles il faudra patienter jusqu’en 2021, car la version ludospace arrivera après la version utilitaire qui sera disponible en électrique. Ce modèle qui existera en version standard et maxi (jusqu’à sept places et devrait reprendre la ligne du concept-car Kangoo Z.E. (voir photo). Il devrait se doter d’un habitacle moderne avec grande tablette tactile. Originalité du modèle, il n’y aura plus de montant central entre la porte avant et la porte coulissante. Ce modèle utilisera la plateforme de la Renault Mégane CMF-C, plus rigide et légère. Sous le capot on devrait retrouver des moteurs essence de 100 à 130 ch, des diesels de 85 à 115 ch qui devraient disposer pour certains d’une hybridation légère (Mild hybrid). Quant au modèle électrique, il reprendra les motorisations électriques (80 kW et 100 kW) de la Zoe et sa batterie de 52 kWh.

Novembre

Dacia Lodgy

Après le Dacia Dokker, ce sera au tour du nouveau Dacia Lodgy de faire son apparition en 2020. Ce modèle va être modernisé, mais il reprendra la plateforme B0 de l’actuelle génération. Le monospace roumain disposera toujours de sept places (en option) et recevra un intérieur plus sexy inspiré de celui du Dacia Dokker. Le style extérieur devrait également évoluer et transformer le modèle en une sorte de Dacia Duster sept places, sans pour autant le doter de quatre roues motrices ou de réelles capacités en tout chemin. L’offre de motorisations sera reprise de l’actuel modèle avec des réglages spécifiques pour réduire consommation et rejets de CO2. Le nouveau moteur essence 1.0 TCe de 100 ch devrait faire son apparition sous le capot du nouveau Lodgy.