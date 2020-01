Calendrier 2020 - SUV Compacts et familiaux - La catégorie se renouvelle avec les nouveaux Ford Kuga, Mercedes GLA, Nissan Qashqai

Janvier

Alfa Romeo Stelvio

Voici venu le temps du restylage pour l’Alfa Romeo Stelvio. Enfin, il s’agit d’un mini-lifting pour le millésime 2020 qui concerne surtout l’habitacle avec des matériaux plus luxueux, une console centrale modifiée, un système d’info-divertissement remanié et des aides à la conduite en plus. L’offre des motorisations a été également remaniée pour être plus vertueuse et moins gourmande en carburant.

Février

Dacia Duster ECO-G 100

Une version GPL pour le Dacia Duster qui va recevoir une motorisation ECO-G de 100 ch capable de rouler en mode essence ou en mode GPL. La modification de ce modèle pour qu’il puisse rouler avec du Gaz de Pétrole Liquéfié est réalisée en usine et le réservoir de GPL prend la place de la roue de secours ce qui ne grève pas le volume de chargement. Les Dacia Sandero, Logan et Logan MCV recevront plus tard cette motorisation essence/GPL.

Mars

Mercedes GLA

Il y a comme un air de ressemblance entre le nouveau Mercedes GLA et le modèle qui l’a précédé et pourtant le modèle a été totalement remanié. Ainsi le nouveau Mercedes GLA se veut plus habitable et modulable que l’ancien opus. C’est pourquoi il est plus haut (+ 10 cm), plus large et son empattement subit une augmentation de 3 cm. Ce qui fait que l’espace à l’arrière de ce modèle est excellent et la banquette coulissante apporte un plus en ce qui concerne la modularité. L’architecture de la planche de bord est similaire à celle de la Mercedes Classe A avec une belle dalle numérique regroupant instrumentation et info-divertissement. La dotation en équipements high-tech (dont la commande vocale “Hey Mercedes“) est elle aussi copiée sur celle de la Classe A. L’offre de motorisation est celle des modèles utilisant la plateforme CMF2 avec une petite différence, le bloc diesel de 116 ch n’est plus d’origine Renault (1.5), mais Mercedes (2.0). Ce moteur devrait être proposé sur les autres modèles de la gamme compacte du constructeur de Stuttgart dans les prochains mois. Ce modèle bénéficie aussi d’une offre hybride rechargeable (GLA e250), lui autorisant 65 km (moyenne) en mode tout électrique.

Volkswagen Tiguan

Voici venue l’heure du restylage pour le modèle vedette de la marque de Wolfsburg. Le Volkswagen Tiguan ainsi que le Volkswagen Tiguan Allspace vont se refaire une petite beauté avant un remplacement prévu pour 2022. Le lifting devrait concerner la calandre et le bouclier avant, la face avant du Tiguan devrait s’inspirer de celle du Volkswagen Touareg afin de mieux se différencier de celle des Volkswagen T-Cross et T-Roc. Les motorisations seront légèrement remaniées pour être encore plus efficaces.

Avril

Aiways U5

Nouvelle marque chinoise créée il y a trois ans, Aiways va débarquer en Europe avec un premier modèle baptisé Aiways U5. Il s’agit d’un gros SUV de 4,69 m de long qui embarque une technologie électrique dotée d’une puissance de 190 ch et d’une autonomie de 400 km environ. Ce modèle est annoncé sur notre marché à un tarif très concurrentiel de 25 000 € et il sera doté des derniers perfectionnements de la technique : combiné d'instrumentation numérique, écran tactile d’info-divertissement de 12,3 pouces avec commande vocale et reconnaissance faciale, système de conduite automatisée actif à plus de 60 km/h, freinage automatique d'urgence, aide au stationnement, avertisseur d'angle mort, alerte de trafic arrière…

Juin

Ford Kuga

Prix d’entrée de gamme fixé à 26 600 € pour le nouveau Ford Kuga qui débarque à la mi-2020. Un modèle qui change beaucoup par rapport à la précédente génération en adoptant des motorisations hybrides, une rechargeable (avec bloc essence de 2.5) de 225 ch et une hybride simple de même puissance qui arrivera plus tard. Pour ce qui concerne le diesel, on trouve une motorisation EcoBlue de 150 ch associée à un système de microhybridation 48V. L’offre moteur est complétée par deux 1.5 EcoBoost de 120 et 150 ch, et deux diesels EcoBlue de 1.5 et 120 ch et 2.0 190 ch, ce dernier associé à une transmission intégrale. Le Ford Kuga voit ses cotes extérieures progresser avec 10 cm de plus en longueur (4,62 m ), 4 cm de plus en larguer (1,88 m), tandis que la hauteur diminue de 5 cm (1,65 m). L’habitabilité progresse et ce modèle se dote d’une banquette coulissante sur 20 cm.

Juillet

Land Rover Defender

Le Land Rover Defender est un mythe automobile qui existe depuis 1948. La nouvelle génération ne renie pas l’héritage de ce modèle tout en apportant une belle touche de modernité. Toujours aussi baroudeur avec des angles d’attaque et de fuite de 38 et 40°, ce nouveau modèle peut affronter des pentes latérales et des dénivelés de 45° et franchir des gués de 90 cm, les amoureux du hors-piste ne seront pas déçus. Le design du modèle est plus moderne, l’engin fait toujours aussi robuste et adopte une carrosserie en aluminium et des suspensions indépendantes, pneumatiques ou à ressort. Le Defender existe toujours en deux versions une longue 110 affichant 4,76 m de long (5,02 m avec la roue de secours implantée sur le hayon à ouverture horizontale) et une courte 90 de 4,33 m de long. L’habitacle très haut de gamme et spacieux conserve des vis apparentes afin de préserver l’aspect rugueux du modèle originel. Sous le capot on trouve des blocs de dernière génération : 4 cylindres diesels de 200 et 240 ch, 4 cylindres essence de 300 ch et un 6 cylindres essence de 400 ch doté d’une hybridation légère. Tarif de base à partir de 49 900 € pour la version 90, comptez 6 000 € de plus pour la version longue 110.

Août

Nissan Qashqai

La marque japonaise ayant toujours l’objectif de multiplier ses ventes de modèles électrifiés par cinq pour 2022, il y aura donc de l’électricité au programme du nouveau Nissan Qashqai. En adoptant la base technique CMF du groupe Renault-Nissan dans une version évoluée, il utilisera des motorisations hybrides (simple et rechargeable). Ces motorisations hybrides pourraient provenir de chez Mitsubishi ou de Renault (emprunté au nouveau Renault Captur). Le dispositif e-Power qui existe au japon sur la Note (un petit moteur essence charge les batteries en continu, tandis que des moteurs électriques entraînent les roues) ne serait pas de la partie tout de suite, mais arriverait vers 2022. Quant à un modèle 100 % électrique, ce sera pour encore plus tard, mais sous la forme d’un SUV compact spécifique préfiguré par le concept-car Nissan Ariya. Le style du nouveau Nissan Qashqai devrait être plus agressif et son gabarit devrait augmenter afin de faire bénéficier les occupants des places arrière de plus d’espace pour leurs jambes.

Septembre

Aston Martin DBX

Un SUV chez Aston Martin, une incongruité pour certains, mais une belle opportunité de faire rentrer de l’argent pour la marque anglaise. Car les SUV de prestige se vendent bien et le constructeur anglais voudrait faire de son Aston Martin DBX l’une des stars de la catégorie. Pour cela la marque a usé de tout son savoir-faire pour doter son modèle d’un design élégant, d’un habitacle luxueux avec instrumentation numérique et écran tactile de 10,25 pouces pour l’info-divertissement. Il a aussi soigné le confort de son modèle avec une suspension pneumatique adaptative et des sièges confortables. Pour que l’ensemble de la famille puisse partir en vacances, le volume de coffre affiche une belle capacité de 632 litres. Sous le capot on trouve un V8 4.0 biturbo d’origine AMG-Mercedes dont la puissance est de 550 ch (700 Nm de couple), la transmission et intégrale et pour plus de sportivité et d’efficacité il y a un différentiel électronique à glissement limité qui s’occupe du train arrière. La bête exécute le 0 à 100 km/h en 4s5 et atteint les 291 km/h en vitesse de pointe. Cela reste en retrait par rapport à un Lamborghini Urus, mais il est à peu près sûr que l’Aston Martin DBX n’en restera pas là, la marque préparerait un V12 5.2 biturbo et une version hybride de haute volée.

Audi Q5

C’est le moment du lifting pour Audi Q5. Le changement relativement important puisqu’à l’instar de l’Audi Q3, la calandre troquera ses lamelles horizontales contre une grille en nids d’abeille, les entrées d'air latérales seront plus verticales. La signature lumineuse sera revue aussi bien à l’avant qu’à l’arrière (les feux étant désormais reliés par une baguette chromée). Sous le capot on devrait trouver deux motorisations hybrides rechargeables inédites tandis que la plupart des moteurs auront droit à de la micro-hybridation.

Octobre

DS4 Crossback

Le nouveau DS4 Crossback devrait débarquer en 2020. Contrairement à celui qui l’a précédé, ce sera un vrai SUV, une berline DS4 se chargeant de l’épauler. Bonne nouvelle, les vitres arrière fixes vont disparaître, le DS4 Crossback aura droit à quatre vitres s'ouvrant électriquement. Il fera également le plein de systèmes high-tech et il s’initiera à la conduite semi-autonome. C’est le DS7 Crossback qui va d’ailleurs lui prêter ses équipements ainsi que ses motorisations, dont l’hybride E-Tense qui lui permettra de rouler en quatre roues motrices. Un bloc-moteur essence 1.6 PureTech de 200 ch et un électrique (110 ch) placé à l’avant se chargeant des roues avant, tandis qu’un second bloc électrique de 112 ch se charge des roues arrière.

Novembre

Ford Bronco

Vingt-quatre ans après l’arrêt de la production, Ford va relancer le Ford Bronco. Un véhicule mythique, équivalent des Jeep Wrangler ou Land Rover Defender (voir plus haut) dans le cœur des amoureux des 4x4. Bonne nouvelle pour nous, le Ford Bronco 2020 sera commercialisé en Europe. De l’inédit aussi dans le traitement de ce modèle qui existera en version deux et quatre portes (une première pour ce modèle). Pour animer le Bronco, Ford devrait faire confiance à des blocs essence, un quatre cylindres turbo 2.3 EcoBoost de 274 ch et des V6 de 380 et 456 ch. Pour le moment Ford a présenté le nouveau Ford Bronco dans une version de compétition (voir photo) qui a participé à la Baja 1000 (une course dans le désert), ce modèle donne une toute petite idée de ce que sera le futur Bronco de série.

Maserati Levante

Le grand SUV italien devrait recevoir cette année sa première mise à jour. Rien de bouleversant du côté du style, le Maserati Levante devrait conserver le même dessin avec peut-être une modification de sa signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière. Les principales modifications concerneront l’habitacle avec l’arrivée de nouveaux équipements, de matériaux encore plus luxueux. Enfin sous le capot, les motorisations seront améliorées pour réduire consommation et rejets de CO2.

Décembre

Nissan X-Trail

Comme pour le Nissan Qashqai présenté plus haut, le nouveau Nissan X-Trail utilisera des motorisations hybrides (simple et rechargeable), en revanche ce modèle ne devrait pas avoir droit à des motorisations tout électriques avec ou sans prolongateur d’autonomie. Il fera le plein de technologie embarqué, devrait monter en gamme et accueillera toujours sept personnes.