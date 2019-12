Ce qui change le 1er janvier 2020 pour les automobilistes

Malus : deux grilles dont une avec le WLTP

Attention, usine à gaz. Il y aura deux nouveaux barèmes du malus au cours du premier trimestre ! Le 1er janvier, une nouvelle grille toujours basée sur la norme NEDC corrélée sera instaurée, avec un seuil de déclenchement abaissé de 117 à 110 g/km de CO2 et une montée plus rapide de la taxe.

Au 1er mars, le système sera entièrement revu puisqu'il sera basé sur la norme plus sévère WLTP. Comme celle-ci donne des valeurs de consommations plus réalistes et donc plus élevées, la grille sera adaptée avec un seuil de déclenchement augmenté à 138 g/km. Pour de nombreux modèles, mieux vaut attendre ce barème, plus avantageux que celui du 1er janvier. Changement majeur avec le WLTP : une valeur de malus retenue par version, en fonction donc de l'équipement (les grandes jantes par exemple ajoutent des grammes).

L'autre grande nouveauté du malus en 2020, c'est l'envolée de la taxe maximale. Le malus maxi sera de 20 000 €, contre 10 500 € en 2019. Et il arrivera "tôt" : dès 185 g/km en NEDC, 213 g/km en WLTP.

Bonus : vers la fin pour le haut de gamme

Le décret fixant les conditions d'attribution du bonus pour les voitures électriques en 2020 a été publié le 31 décembre. Pour les personnes physiques, l'aide maximale sera toujours de 6 000 €… mais pour les modèles dont le coût d'acquisition (avec la batterie) est inférieur à 45 000 € ! De 45 000 à 60 000 €, le bonus sera divis par deux, soit 3 000 €, et au-dessus de 60 000 € ce sera 0 € ! Pour les personnes morales, le bonus sera de 3 000 €.

Prime à la casse : statu quo… après un gros durcissement Les conditions d'attribution de la prime à la casse ne changent pas. Heureusement, car elles ont été rendues bien plus sévères le 1er août 2019. Parmi les changements : la fin de la prime sur les diesels d'occasion, l'arrêt des aides sur les thermiques et hybrides simples pour les plus aisés.

Permis de conduire : réservation en ligne, site pour choisir son auto-école

Après quelques modifications en 2019, le gouvernement va continuer la refonte douce du permis de conduire, avec un accent mis sur le numérique. Le 1er janvier, il y aura la mise en place d'un "livret de formation numérique", qui permettra de renseigner les heures de conduite effectuées par l’élève et de suivre sa progression, documentée par son enseignant, dans le but de planifier au mieux le passage de son examen.

Autre progrès : l'État va mettre en ligne un site Internet qui permettra de choisir son auto-école selon ses propres critères. Parmi les infos données : les prix des prestations, les taux de réussite, le nombre d'heures de conduite moyen avant l'obtention du permis, le temps moyen pour repasser l'examen…

En janvier, l'État lancera une plate-forme de réservation en ligne de place pour l'examen pratique dans cinq départements (Aude, Haute-Garonne, Gers, Gard et Hérault). Elle sera d'abord testée pendant huit mois. Le but : en connaissant sa date de passage, l’élève est en mesure de mieux adapter la formation nécessaire à sa réussite dès le premier passage. Il choisira sa date mais en cas d'échec, le délai pour se réinscrire dépendra de son niveau au premier examen.

90 km/h : un retour qui sera discret

2020 peut être l'année du retour aux 90 km/h sur les départementales. C'est prévu dans la loi mobilités, promulguée fin décembre, et qui redonne un pouvoir de décision aux présidents de conseils départementaux. Mais le Conseil national de sécurité routière a donné une liste d'éléments d'aide à la décision qui s'apparente à des conditions très restrictives afin de limiter au maximum le retour aux 90 km/h ! Surtout, les élus s'agacent des menaces de leur faire porter le chapeau en cas d'accidents, avec une responsabilité pénale. De quoi en décourager beaucoup, mais certains comptent bien aller jusqu'au bout. Le département de l'Essonne est l'un des plus motivés.

2020 doit être l'année d'un premier bilan de la mesure des 80 km/h, le Président de la République ayant donné deux années pour juger et l'annuler si elle n'a pas fait ses preuves. On peut déjà être sûr qu'il n'y aura pas d'annulation de la règle de base des 80 km/h !

Contrôle technique : un site qui répertorie les prix, une amende plus lourde ?

Après un reformatage en 2018 (avec la mise en place des défauts critiques) et un durcissement du contrôle pollution en 2019, le contrôle technique ne bougera pas en 2020 ! La petite nouveauté, ce sera la mise en place d'un site officiel, par le gouvernement, qui répertorie les prix des contrôles en France. Les centres seront obligés de donner les informations nécessaires, sous peine de sanctions. La date de mise en ligne n'est pas connue mais le cadre de la mesure a déjà été publié au Journal Officiel.

Par ailleurs, les professionnels du secteur ont constaté une baisse du nombre de visites en 2019. Pour y remédier (une question de sécurité, mais aussi de business), ils ont récemment fait des propositions, avec notamment la mise en place d'un fichier des véhicules non contrôlés, un renforcement de l'amende en cas de contrôle non réalisé (actuellement à 135 €)… et une verbalisation par vidéo grâce au fichier !

Téléphone portable : une sanction plus sévère

C'est une des dispositions de la loi mobilité, évoquée depuis bientôt deux ans, et qui entrera en application en 2020 : la conduite avec le téléphone en main sera plus sévèrement sanctionnée si une autre infraction est commise simultanément. La nouveauté : le permis de conduire pourra être suspendu jusqu'à six mois.

Radars : déploiement des tourelles, accélération de la privatisation

L'État va accélérer le déploiement des radars tourelles, qui sont fixés sur un mat plusieurs mètres au-dessus du sol. Il doit y en avoir 400 à 450 en service fin 2019 et l'objectif est d'en avoir 1 200 fin 2020. Ils viendront le plus souvent remplacer un ancien modèle qui a été détruit. Mais les radars tourelles sont aussi vulnérables, le pilier pouvant être facilement coupé !

Par ailleurs, malgré les débuts compliqués de la privatisation des radars embarqués dans des voitures banalisées en Normandie, le gouvernement compte bien étendre la mesure. Trois nouvelles régions seront concernées en janvier : Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire. Puis selon le site radars-auto.com, quatre autres seront au programme dans l'année : Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine. Pour rappel, les véhicules avec un radar sont confiés à des sociétés privées, qui s'occupent juste de la conduite. Le but est donc de faire davantage tourner ces autos.

Conduite sans assurance : PV automatisé

Depuis quelques semaines, le fichier des véhicules assurés est consulté lorsqu'un véhicule a été flashé. En cas d'envoi de contravention pour excès de vitesse ou feu grillé, si le véhicule n'a pas d'assurance, le propriétaire reçoit en plus du PV un courrier l'invitant à régulariser sa situation d'assurance. Mais la clémence sera de courte durée : d'ici quelques semaines, il y aura un avis d'amende forfaitaire délictuelle, au tarif corsé : 500 euros (minorée à 400 euros pour un règlement dans les 15 jours ou majorée à 1 000 euros au bout de 45 jours).

Les signalements sur les assistants à la conduite limités C'est une autre idée très ancienne qui va enfin se concrétiser en 2020 : le signalement de la présence des forces de l'ordre au bord de la route grâce aux assistants communautaires (Waze, Coyote…) pourra être interdit. L'interdiction concerne plus précisément la rediffusion de l'alerte faite par un conducteur, cela s'adresse donc aux sociétés qui fournissent le service. La mesure s'appliquera pour des contrôles avec interception de véhicule : alcoolémie, stupéfiants, recherches liées à des crimes et délits…

