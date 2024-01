Ces berlines déguisées en baroudeuses : y a-t-il un intérêt en occasion ?

Si l’on peut dater l’avènement des SUV sur le sol européen, l’année 1994 peut convenir. Elle marque le lancement du Toyota Fun Cruiser, qui deviendra Rav4 et qui a fait un carton. Depuis, une ribambelle de modèles similaires ont poussé comme des champignons, plébiscités par les automobilistes, tout en générant des marges plus importantes pour les constructeurs.

Afin de pallier l’absence d’un SUV dans une catégorie, ou pour donner un coup de jeune à un modèle déjà existant, plusieurs constructeurs ont alors imaginé « déguiser » certains modèles en SUV, avec une recette toujours semblable. Si les goûts et les couleurs sont dans la nature, le résultat peut être parfois surprenant.

Quoi qu’il en soit, ces versions ont peuplé les gammes des constructeurs pendant plusieurs années, mais leur espérance de vie est comptée au fur et à mesure du développement des SUV dans tous les segments du marché, ou presque.

Vendues un peu plus cher en neuf, ces déclinaisons n’ont pas fait exploser les chiffres de vente, au contraire. Nous nous sommes donc concentrés sur les plus représentatives du marché. Présentent-elles un avantage financier du fait de leur look parfois discutable, ou sont-elles au contraire plus chères du fait de leur exclusivité ? C’est ce que nous avons voulu savoir.

Enfin, si l'aspect financier est une donnée objective lors d'un achat, un coup de cœur sur un exemplaire précis peut faire pencher la balance...

Des dessous à vérifier...

Ces modèles étant parfois amenés à évoluer sur des terrains accidentés, il est conseillé de porter un soin particulier à l'état des trains roulants (rotules, biellettes, amortisseurs…), ainsi qu'à la crémaillère. Des jantes abîmées doivent vous alerter. Si vous achetez auprès d'un professionnel, exigez de la faire monter sur un pont afin d'inspecter ses dessous. Étant donné que les gardes au sol sont moins importantes que celles des SUV ou des tout-terrain, ces autos peuvent avoir frotté. De plus, les protections sont bien plus légères, lorsqu'elles existent.

Par rapport à la génération précédente, cette A4 conserve une recette semblable : garde au sol rehaussée de 3,5 cm, contrôle de la vitesse en descente, transmission aux quatre roues quattro, et presque exclusivement associée à la boîte de vitesses automatique. Elle présente toutefois une subtilité puisqu’en adoptant le suffixe ultra, la gestion de sa transmission devient plus fine afin de préserver les consommations, de l’ordre de 0,3 litre en moyenne par rapport à l’opus précédent. Si le style reste une notion subjective, les éléments de baroudeur sont ici bien intégrés.

Envie de craquer ?

Le ticket d’entrée de cette génération d’allroad est autrement élevé puisqu’il faut compter environ 20 000 €, lorsqu’une version Avant se négocie sous les 15 000 €. L’écart se resserre ensuite : pour un modèle de moins de 100 000 km en version TDI 190 Design Luxe, il faut dépenser près de 23 000 € pour une Avant et 25 000 € pour une allroad. Sachant que la transmission quattro n’est pas exclusive à la définition baroudeuse, l’écart reste élevé. À noter que cette version n’est pas une rareté, mais le look allroad à un prix. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

C’est véritablement elle qui a pour la première fois intégré la formule du break de luxe et les aptitudes pour s’aventurer dans les chemins, c’était en 2000. Depuis, les générations se suivent et conservent les mêmes ingrédients. Passages de roue marqués, boucliers redessinés, bas de caisse plus imposants, celle qui nous intéresse ici bénéficie évidemment de la transmission quattro et prends de la hauteur (+ 6 cm). Pour la première fois, elle reçoit en option la suspension pneumatique et n’a droit qu’a des motorisations V6 diesel et essence.

Envie de craquer ?

Comme pour l’A4, les premiers prix sont à mettre au profit de la version Avant, qui s’explique en partie par son offre de moteurs à quatre cylindres. Lorsque cette dernière démarre à 15 000 €, une allroad nécessite près de 20 000 €. Néanmoins, l’écart se réduit nettement à version comparable comme avec le moteur 3.0 TDI de 218 ch. Pour un modèle de 2018 de moins de 100 000 km, comptez 30 000 € pour une Avant contre 33 000 € pour une allroad. Comme pour l’A4, le look de baroudeur et la polyvalence supplémentaire ont un prix. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

De base, la Fiat Panda présente une bouille sympathique toute en rondeur. Une petite citadine, qui pour cette génération, est lancée en version 4x4 en 2012. Mais c’est en 2014 que la marque va plus loin avec la Cross. Le style est nettement plus marqué grâce à la partie avant recouverte en grande partie d’éléments en plastique noir. En partie basse, la protection grise façon coupe frite ne passe pas inaperçue tandis que les flancs adoptent un bandeau avec l’inscription « cross ». Côté technique, elle est proche de la 4x4 hormis des pneus un peu plus larges, une garde au sol légèrement plus haute (1,6 cm) et trois modes pour évoluer en tout-terrain (Auto, Off Road et HDC pour l’aide à la descente).

Envie de craquer ?

À première vue, l’offre paraît assez dense puisque de nombreuses Panda Cross peuplent les petites annonces. Cependant, elles ont existé en 4x4, mais aussi en 4x2. Cette dernière est de loin la plus répandue, ce qui compliquera les recherches pour ceux qui souhaitent la transmission intégrale. Dès le premier coup de fil auprès du vendeur, c’est un point à vérifier. Une Panda Cross 4x4 débute aux alentours de 8 500 €. L’intérêt paraît donc limité puisqu’une Panda 4x4 remplira la même mission. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

Elle n’a pas laissé un souvenir impérissable et pourtant, Hyundai s’est donné les moyens de rendre sa i20 moins passe-partout. Bouclier avant façon pare-buffle, contours d’ailes plus marqués via des éléments noirs, ski de protection à l’arrière ou encore rails de toit, elle adopte tous les attributs d’un véritable crossover. En revanche, il ne faut pas espérer crapahuter car la garde au sol ne gagne que deux centimètres et la mécanique n’évolue pas, aucune transmission 4x4 n’est proposée.

Envie de craquer ?

Hormis l’esthétique qui peut plaire et sa relative représentativité sur le marché de la seconde main, difficile de lui trouver d’autres arguments. De plus, elle nécessite un effort financier de l’ordre de 500 à 1 000 € par rapport à l’i20, avec une mise de départ de 9 500 € (T-GDi 100 ch de 2017 avec 120 000 km). Retrouvez les annonces sur La Centrale.

Ford se lance à son tour dans la citadine baroudeuse. Avec la Fiesta Active, la marque n’a aucune prétention en tout-terrain, pas de transmission intégrale ni même de motricité renforcée, seule la garde au sol est très légèrement rehaussée d’un centimètre. Par contre, le look évolue nettement sans pour autant forcer le trait, ni être tapageur. À noter également que Ford a eu la bonne idée de proposer une multitude de moteurs à cette version (Ecoboost 85, 100, 125 et 140 ch, et diesel de 85 et 120 ch), ce qui n’est pas le cas de ses concurrentes.

Envie de craquer ?

Le ticket d’entrée dans l’univers Active est logiquement plus cher que pour une Fiesta de base, comptez un peu moins de 12 000 € (Ecoboost 95 ch de 2019 avec 60 000 km). À motorisation et finition comparable, l’Active facture cher ses appendices esthétiques puisqu’il faut compter 2 000 € minimum. Avec un tel écart de prix, l’intérêt est objectivement à la baisse. Seule consolation, les exemplaires sont suffisamment nombreux dans les annonces. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

Comme pour la Fiesta, Ford applique la même recette à la compacte de la gamme. Jantes de 17 pouces chaussées de pneus mixtes, skis de protection avant et arrière, rails de toit ou encore bas de caisse spécifiques, ces équipements changent la physionomie de la Focus, qui existe aussi en break SW. On note que la garde au sol progresse de trois centimètres et de l’apparition de deux modes de conduite (terrain glissant et piste) qui agissent sur l’antipatinage. En essence comme en diesel, deux puissances sont proposées : 125 et 150 ch.

Envie de craquer ?

Malgré ses trois centimètres supplémentaires et ses différents modes de conduite, il serait ambitieux de partir sur des chemins trop accidentés. En revanche, son look peut compter dans la balance, d’autant que l’effort financier par rapport à une Focus « classique » équivalente ne s’élève qu’à 1 000 €. La mise de départ est de 12 000 € pour une Ecoboost 125 ch de 2019 et 60 000 km.

Alors, pourquoi pas ? Retrouvez les annonces sur La Centrale.

Renault lavait affublé sa première génération d’une version RX4 avec une transmission intégrale. Avec le Xmod, les prétentions sont revues à la baisse avec un simple système de motricité renforcée via une gestion plus fine de l’antipatinage qui agit selon trois modes. Néanmoins, c’est davantage la qualité des pneumatiques qui fera la différence lorsque la situation deviendra délicate, tout en gardant en tête que la garde au sol n’augmente que d’un petit centimètre. Au niveau look, les appendices habituels (rails de toit, boucliers, passages de roues…) sont assez discrets, mais font tout de même leur petit effet.

Envie de craquer ?

Commercialisé pendant seulement trois ans, le Xmod est peu présent dans les annonces. Pour les réfractaires aux monospaces, il peut être une alternative intéressante, à condition de vouloir dépenser environ 1 000 € supplémentaires. Un modèle dCi 110 Bose Edition de 2013 avec 130 000 km est vendu 8 500 €. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

Si Audi a ses allroad, Skoda a ses Scout, notamment sur le break Octavia. Si le look est à l’avenant, la Tchèque profite d’une garde au sol rehaussée de 3,1 cm et de la transmission aux quatre roues via un coupleur Haldex, comme chez Audi. Celui-ci fait varier le couple entre le train avant et arrière, selon les situations. Ainsi armée, l’Octavia Scout peut se sortir d’une mauvaise passe, d’autant qu’elle bénéficie des motorisations diesels les plus puissantes : 150 et 184 ch.

Envie de craquer ?

Pour ceux qui recherchent uniquement la transmission intégrale, Skoda l'a proposée sur la version Combi avec des motorisations plus sages. En revanche, elle est presque introuvable. Il faut donc se rabattre sur la Scout qui permettra en outre de sortir des sentiers battus. Si cette version est bien équipée, prévoyez tout de même près de 2 500 € supplémentaires par rapport à une Combi équivalente. La marche est donc haute. Pour un exemplaire de moins de 100 000 km, il faut tabler sur 17 000 € minimum. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

À défaut d’avoir un petit SUV dans sa gamme à l’époque, c’est à la Polo de prendre des airs de crossovers. Les plastiques sont généreusement utilisés, mais l’ensemble est plutôt réussi. À noter qu’elle prend de la hauteur (+ 3 cm de garde au sol) et bénéficie d’un traitement intérieur particulier (pédalier aluminium et sièges sport). En revanche, n’espérez pas y trouver un système de motricité renforcé et encore moins de transmission 4x4. Côté motorisation, il faut se contenter de trois offres : essence de 75 et 90 ch, diesel de 90 ch également.

Envie de craquer ?

Comme pour tous les modèles sans transmission intégrale, il n’y a pas de miracle à attendre. Seule la garde au sol majorée peut vous éviter de frotter lors d’une escapade dans un chemin. De plus, le surcoût est d’environ 1 500 à 2 000 € par rapport à une Polo équivalente, cela fait un peu cher pour des éléments en plastiques… Si le cœur vous en dit tout de même, il faut prévoir environ 10 000 € pour une Cross Polo TSI 90 de 2016 avec 125 000 km. Retrouvez les annonces sur La Centrale.

Chez le constructeur suédois, le plat est nommé Cross Country, mais les ingrédients sont sensiblement les mêmes. Néanmoins, les éléments distinctifs sont peu nombreux et assez discrets. En contrepartie, elle prend de la hauteur grâce à sa garde au sol majorée de six centimètres, ce qui la rend nettement plus apte à s’échapper des routes bitumées. Et bien sûr, ce break confortable n’en oublie pas la transmission intégrale, un équipement qui équipait déjà sa devancière la XC70.

Envie de craquer ?

La V60 a existé en quatre roues motrices, mais cette Cross-Country apporte six centimètres de plus en hauteur de caisse, un point non négligeable. Et pour ceux qui apprécient les ajouts en plastiques, c’est encore mieux. Plutôt récente, cette Volvo est encore vendue cher dans les annonces, à partir de 30 000 € minimum. En revanche, elle ne nécessite pas de casser davantage sa tirelire puisqu’elle est proposée à des prix similaires que la V60 traditionnelle. Dans ce cas, rien ne doit vous freiner, hormis peut-être la disponibilité plus faible. Retrouvez les annonces sur La Centrale.