Chez Stellantis, quel avenir pour les marques premium DS Automobiles et Lancia ?

Pour Stellantis, les marques haut de gamme comptent beaucoup pour l’image du groupe international. Parmi les marques premium qui animent la galaxie Stellantis on trouve de nombreuses marques sportives avec tout en haut Maserati et les marques plus abordables (en ce qui concerne le tarif de leurs autos) Abarth et Alfa Romeo. Mais il y en existe deux autres qui se nomment DS Automobiles et Lancia.

DS Automobiles et Lancia sont moins connues du public, tout d’abord parce que la marque de luxe à la française DS Automobiles en dix années d’existence n’affiche qu’un faible volume de ventes (moins de 60 000 unités en 2023) et que Lancia a passé les dernières années avec un seul modèle dans sa gamme, l’Ypsilon, vendue uniquement en Italie.

Un programme copieux pour Lancia

Mais il devrait y avoir du changement dans les prochaines années. D’abord parce que Lancia va redevenir une marque à part entière qui va vendre dans de nombreux pays européens sa nouvelle Lancia Ypsilon, et qui accueillera dans les années futures deux autres modèles plus grands et électriques, dont une future Lancia Delta. La politique de la marque italienne consiste aussi à développer les points de vente en Europe, car tout reste à faire. C’est pour cela que le constructeur prévoit d’installer une centaine de points de vente dans 60 grandes villes européennes et de réaliser une grande partie de ses ventes en ligne.

DS Automobiles se doit d’être rentable

Quant à DS Automobiles qui va accueillir bientôt une DS 4 électrique et un SUV coupé, il n'est, semble-t-il, pas question de multiplier les ventes d’une manière très importante, mais de garantir une plus grande rentabilité. La marque sera aussi électrique puisque tous les nouveaux modèles disposeront de batteries et d’électromoteurs. Le programme est complet pour le moment et les futurs modèles sont tous en phase de finalisation.

Acquérir une légitimité pour la marque française

Alors que pour Lancia il s’agit d’un saut dans l’inconnu, pour DS Automobiles il s’agit d’asseoir sa légitimité face à la rude concurrence des modèles germaniques d’Audi, BMW et Mercedes. La marque française a comme plan de bataille de se concentrer sur la satisfaction client avec une démarche d’amélioration continue. Il faudra aussi que les voitures de la marque française soient encore plus uniques (dotées d'équipements spécifiques comme le DS Active Scan Suspension), avec toujours des intérieurs luxueux, mais aussi avec peut-être une dose de néo-rétro.

Un peu de néo-rétro, pourquoi pas une DS modernisée ?

Alors que le designer en chef Thierry Métroz s’était toujours refusé à singer l’iconique Citroën DS qui a donné son nom à la marque de luxe, il semble que le nouveau directeur de la marque, Olivier François, ne trouve rien à redire à une petite dose de néo-rétro dans le design des futures autos. Ce ne sera pas pour les prochaines générations de modèles comme les remplaçants des DS 3 et DS 7, dont le style est sans aucun doute déjà figé, mais pour le coup d’après.

Chez Lancia des noms mythiques

Après tout, chez Fiat la Fiat 500 plaît et Renault en réinventant les Renault 5 et Renault 4 devrait connaître le succès, alors pourquoi pas une DS revisitée chez DS Automobiles ? Chez Lancia, si l’on conserve les noms des anciens modèles (Ypsilon, Delta, Gamma) le style n’a rien de rétro, mais en conservant des noms importants dans l'histoire de la marque on ne part pas totalement d’une feuille blanche. Pour le reste, et pour que ces deux marques soient viables dans le futur, elles puiseront dans la banque d’organes du groupe Stellantis afin de limiter leurs coûts au maximum et parvenir rapidement à une rentabilité, sans laquelle, aucune marque ne peut durer.