Comparatif vidéo - Peugeot 3008 VS Renault Arkana : duel tricolore

Depuis son apparition, fin 2016, le Peugeot 3008 est synonyme de succès. Ainsi, sur la première année pleine c’est-à-dire en 2017, il s’en est écoulé près de 75 000 exemplaires en France soit la troisième meilleure vente dans l’hexagone. Encore plus fort en 2018 avec 85 000 ventes. 2019 reste dans la même lignée avec 73 000 unités vendues et une 4e place dans le Top 10. 2020 est une année à part en raison du COVID avec 45 000 ventes, mais une 7e position et le récent restyling semble avoir réussi à séduire la clientèle puisque déjà sur les six premiers mois de l’année 31 000 immatriculations ont d’ores et déjà été réalisées. Des chiffres impressionnants qui font de lui le SUV compact préféré des Français et ce depuis de nombreuses années. Tous les concurrents que ce soient les Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan et Renault Kadjar ont essayé de résister mais ont dû s’incliner devant la suprématie du SUV du lion. Certaines marques ont décidé de réagir à l’image de Renault qui vient de présenter l’Arkana, le premier SUV coupé généraliste.

Sur le plan esthétique, les deux ne manquent pas d'arguments. Ainsi, le 3008 a profité récemment d’un restyling modifiant principalement sa face avant avec une calandre qui déborde sous les projecteurs et des feux de jour verticaux comme sur les 208 et 508. De quoi lui donner encore plus de caractère. Pour ce qui est de l’Arkana, sa principale originalité se situe à l’arrière avec sa chute de pavillon plongeante comme sur certains modèles Premium (Audi Q3 Sportback ou Mercedes GLC Coupé) . Le reste est plus classique avec sa face avant proche de celle des autres modèles de la marque avec des feux de jour en forme de C ou une large calandre. La poupe est pour sa part traversée par un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux.

Dans l’habitacle, Arkana et 3008 affichent des personnalités bien distinctes. Le SUV de Renault s’inspire clairement de son petit frère, le Captur, avec une planche de bord dont les progrès en matière de matériaux avaient été salués lors du lancement de la seconde génération du SUV urbain. Celle-ci se compose notamment d’une instrumentation numérique et d’un écran multimédia vertical de 9,3 pouces. La présentation est de bonne facture mais traditionnelle. Ambiance opposée dans le 3008 qui met en avant son i-cockpit toujours composé de son instrumentation numérique, de son petit volant et de son écran multimédia mesurant désormais 10 pouces. Beaucoup plus enveloppante et massive, cette organisation apparaît comme plus cossue avec une impression de qualité supérieure à celle du Captur, plus basique.

Aspects pratiques : un 3008 compact mais facile à vivre

Véhicules à destination familiale, les Arkana et 3008 possèdent des aménagements bien pensés avec notamment des coffres généreux (520 litres pour le Peugeot et 514 litres pour le Renault). Des valeurs équivalentes avec toutefois un petit avantage aux 3008 avec un seuil de chargement plus bas.

Pour ce qui est de l’habitabilité, nos deux rivaux offrent des mensurations intérieures très proches, mais attention il ne faut pas se fier à ces simples cotes car le Renault Arkana est plus long de 12 cm (4,57 m) par rapport aux 3008 (4,45 m). Ce dernier dispose d’un meilleur rapport espace intérieur/gabarit, ce qui lui permet de dominer son adversaire.

Note : 14,4 /20 13,3 /20

Équipement : un Arkana mieux pourvu

Aujourd’hui pour ce duel, nous avons choisi deux finitions à la présentation sportive : GT sur le 3008 et RS-Line sur l’Arkana. Même philosophie mais des écarts de tarifs conséquents car le 3008 est facturé 39 100 € alors que son rival se contente de 34 600 €. Un surcoût de 4 500 €. Le 3008 part avec un sacré handicap d’autant plus qu’il ne s’agit pas de la finition la plus haute sur le SUV du lion. Contrairement à l’Arkana.

Dans les deux cas, les dotations sont particulièrement complètes et on note que de légères différences entre les deux avec par exemple les projecteurs Full LED, les jantes alliage 18 pouces ou les selleries alcantara ou cuir. Toutefois, même si l’Arkana est moins onéreux, c’est le SUV de Renault qui bénéficie de certains équipements absents sur son concurrent à l’image de la recharge par induction, du stationnement automatique ou des sièges électriques qui sont uniquement disponibles sur la finition supérieure du 3008 à savoir la GT Pack.

Note : 14,3 /20 14,7 /20

Budget : le prix fait la différence

Avec près de 5 000 € en sa défaveur, le Peugeot 3008 est clairement désavantagé lors de la phase d’achat. Et ce n’est pas sa valeur de revente supérieure qui change la donne. Loin de là, car l’Arkana accumule les bons points dans ce domaine avec un prix d’achat et un malus moins importants, une consommation moindre et une chaîne de transmission par chaîne contre courroie pour le 3008. Pour les autres critères à savoir la garantie et la fiabilité, les deux modèles sont à égalité. C’est une victoire aisée du SUV de Renault.