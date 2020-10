Dacia Duster : le SUV le plus accessible - Salon de l'auto Caradisiac

C’est en 2010 que Dacia se lance dans le SUV avec le Duster. Très rapidement, le succès est au rendez-vous en raison de ses tarifs très serrés, de ses aspects pratiques de la fiabilité mais également de ses capacités en tout terrain. Surfant sur cette vague, le constructeur roumain a lancé sept ans plus tard la seconde génération.

Au programme, un look nettement plus sexy, une présentation intérieure nettement plus moderne et soignée avec une planche de bord aux lignes plus contemporaines et surtout un équipement très éloigné de l’image que l’on se fait d’un véhicule low cost avec par exemple la climatisation automatique, l’accès sans clé, la caméra de recul, la navigation, les sièges chauffants ou l’avertisseur d’angles morts.

Comme c’était le cas du premier, le Duster second du nom possède aussi des aspects pratiques bien pensés. L’habitabilité arrière est généreuse et le volume de coffre revendique une contenance variant entre 445 et 1 478 litres.

Question moteurs, le Duster est disponible en essence (TCE 100, 130 et 150 ch) en en diesel (95 et 115 ch) en deux ou quatre roues motrices. Mais depuis peu, le Duster innove en proposant une motorisation GPL basée sur le TCE 100 ch vendue au même prix que l’essence. Une sacrée affaire financière qui correspond parfaitement à la vocation économique de Dacia. Ainsi, le Dacia Duster 1.0 Eco-G 100 ch/TCE 100 ch Access facturé 12 490 € se révèle ainsi le SUV le moins cher du marché.

Que vaut le Dacia Duster en occasion?

Le Dacia Duster en occasion Prix d'un Dacia Duster neuf : 12 490 à 22 050 € Prix d'un Dacia Duster en occasion : de 11 000 € à 22 700 € Plus de 1 450 annonces de Dacia Duster 2 en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac De tous les modèles Dacia, c'est le Duster qui a connu le plus de soucis de fiabilité, même si cela est resté correct au global. La seconde génération, en gardant la même plateforme et des mécaniques connues, limite les dégats, mais tout n'est pas rose pour autant. Ainsi, les propriétaires signalent beaucoup de soucis de pompe à carburant bruyante et de témoin AdBlue qui s'allume de façon intempestive, sur les diesels. En essence, la boîte de vitesses peut faire du bruit sur le 1.3 TCe. Alors, si l'on pardonne plus facilement à un véhicule acheté à prix plancher, cela reste anormal.

