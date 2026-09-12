Des camions poubelles de surveillance boostés à l’IA ? Ça existe et ça fonctionne
Nos confrères de la publication américaine Jalopnik rapportent sur la toile une manœuvre pour le moins étonnante : à Dallas, même les poubelles se mettent à l’intelligence artificielle. En effet, la ville a équipé 50 camions de collecte de deux caméras capables de photographier les propriétés bordant leur trajet et de repérer automatiquement d’éventuelles infractions au règlement municipal.
Herbe trop haute, branches abandonnées, déchets sur le trottoir ou peinture dégradée : l’IA attribue à chaque anomalie un « score de délabrement » de 1 à 4. Plus de 21 000 propriétés ont déjà été signalées et environ 1 800 avertissements envoyés. En l’absence de correction, ceux-ci peuvent ensuite se transformer en amendes. Le dispositif repose sur un contrat de trois ans de 2,5 millions de dollars (2,9 millions d’euros au cours actuel) signé avec City Detect.
Un accueil glacial
Sans grande surprise, l’expérience fait grincer des dents. Les infractions détectées se concentrent surtout dans les quartiers défavorisés du sud de Dallas. De quoi alimenter les accusations de surveillance excessive. La municipalité assure pourtant que des agents humains valident les images et que visages et plaques sont floutés. Devant l’enjeu politique, un élu souhaite désormais remettre le financement du programme en question.
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